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13 февраля 2017, 14:28 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

FISU будет отстаивать права российских легкоатлетов в вопросе допуска на Универсиаду

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Международная федерация студенческого спорта (FISU) будет отстаивать права российских легкоатлетов в вопросе допуска к участию в летней Универсиаде 2017 года. Об этом на пресс- конференции сообщил глава FISU Олег Матыцин.

По словам главы FISU Олега Матыцина федерация сделает все возможное чтобы защитить российских спортсменов. Увеличить
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В начале февраля совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставил в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), членство которой было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов. Это не позволяет россиянам выступать на международных соревнованиях.

«Мы сделаем все возможное, чтобы защитить российских легкоатлетов. И будем вести активные переговоры с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций по этому вопросу», — сказал Матыцин.

Летняя Универсиада пройдет с 19 по 30 августа в тайваньском городе Тайбэй.
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