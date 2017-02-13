FISU будет отстаивать права российских легкоатлетов в вопросе допуска на Универсиаду

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В начале февраля совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставил в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), членство которой было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов. Это не позволяет россиянам выступать на международных соревнованиях.

«Мы сделаем все возможное, чтобы защитить российских легкоатлетов. И будем вести активные переговоры с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций по этому вопросу», — сказал Матыцин.

Летняя Универсиада пройдет с 19 по 30 августа в тайваньском городе Тайбэй.