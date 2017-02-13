FISU будет отстаивать права российских легкоатлетов в вопросе допуска на Универсиаду
МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Международная федерация студенческого спорта (FISU) будет отстаивать права российских легкоатлетов в вопросе допуска к участию в летней Универсиаде 2017 года. Об этом на пресс- конференции сообщил глава FISU Олег Матыцин.
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В начале февраля совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставил в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), членство которой было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных
«Мы сделаем все возможное, чтобы защитить российских легкоатлетов. И будем вести активные переговоры с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций по этому вопросу», — сказал Матыцин.
Летняя Универсиада пройдет с 19 по 30 августа в тайваньском городе Тайбэй.
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