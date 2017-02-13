Исинбаева и Сильнов исключены из списка кандидатов в сборную РФ по легкой атлетике
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Андрей Сильнов исключены из списка кандидатов в сборную России по легкой атлетике. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта РФ.
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Министерство спорта РФ разместило на своем официальном сайте измененный список кандидатов в спортивные сборные команды России на 2017 год. По сравнению с первоначальным вариантом, в нем отсутствуют двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и обладатель золота Игр-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов.
«Я уже не раз говорил, что не смогу совмещать деятельность на посту одного из руководителей ВФЛА со спортом, — сказал ТАСС Сильнов. — Физически это будет практически невозможно. Поэтому я написал соответствующее заявление, после чего был исключен из этого списка».
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