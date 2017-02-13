Исинбаева и Сильнов исключены из списка кандидатов в сборную РФ по легкой атлетике

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Министерство спорта РФ разместило на своем официальном сайте измененный список кандидатов в спортивные сборные команды России на 2017 год. По сравнению с первоначальным вариантом, в нем отсутствуют двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и обладатель золота Игр-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов.

«Я уже не раз говорил, что не смогу совмещать деятельность на посту одного из руководителей ВФЛА со спортом, — сказал ТАСС Сильнов. — Физически это будет практически невозможно. Поэтому я написал соответствующее заявление, после чего был исключен из этого списка».