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13 февраля 2017, 15:07 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Исинбаева и Сильнов исключены из списка кандидатов в сборную РФ по легкой атлетике

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Андрей Сильнов исключены из списка кандидатов в сборную России по легкой атлетике. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта РФ.

По словам <span class=error>Сильнова</span> он не сможет совмещать деятельность на посту одного из руководителей <span class=error>ВФЛА</span> со спортом. Увеличить
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Министерство спорта РФ разместило на своем официальном сайте измененный список кандидатов в спортивные сборные команды России на 2017 год. По сравнению с первоначальным вариантом, в нем отсутствуют двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и обладатель золота Игр-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов.

«Я уже не раз говорил, что не смогу совмещать деятельность на посту одного из руководителей ВФЛА со спортом, — сказал ТАСС Сильнов. — Физически это будет практически невозможно. Поэтому я написал соответствующее заявление, после чего был исключен из этого списка».

Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры на пресс-конференции в августе 2016 года во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Тогда же она была выбрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета.
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Елена Исинбаева стала официальным послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года, сообщает сегодня пресс-центр Игр.
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