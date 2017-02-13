Один из бывших руководителей РУСАДА Деревоедов приступил к работе в ВФЛА

Деревоедов работает со сборными России по легкой атлетике с 2017 года.

«В круг моих обязанностей входят вопросы научно- методического обеспечения сборных команд», — отметил собеседник ТАСС.

Деревоедов в разные годы занимал посты начальника отдела медицинского, научного и антидопингового обеспечения Росспорта и заместителя председателя исполнительного совета РУСАДА.