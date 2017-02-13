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13 февраля 2017, 11:45 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Один из бывших руководителей РУСАДА Деревоедов приступил к работе в ВФЛА

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Один из бывших руководителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Деревоедов в настоящее время работает в Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и занимается вопросами научно-методического обеспечения сборных команд РФ по легкой атлетике. Об этом Деревоедов сообщил ТАСС.

Деревоедов работает со сборными России по легкой атлетике с 2017 года.

«В круг моих обязанностей входят вопросы научно- методического обеспечения сборных команд», — отметил собеседник ТАСС.

Деревоедов в разные годы занимал посты начальника отдела медицинского, научного и антидопингового обеспечения Росспорта и заместителя председателя исполнительного совета РУСАДА.
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