Тренер: Бегунья Семеня не будет в восторге, если получит золото ОИ Савиновой-Фарносовой
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня не будет испытывать восторга, если получит золотую медаль Олимпийских играх 2012 года в беге на 800 метров после дисквалификации россиянки Марии
Савиновой-Фарносовой. Об этом заявил тренера олимпийской чемпионки 2016 года в беге на 800 метров Джен Верстер, которую цитирует Reuters.
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В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил о дисквалификации
«Мы с ней (Семеней) говорили об этом и сошлись во мнении, что от этого золота испытаем не то же самое чувство, что было на Олимпийских играх в Рио.
В случае, если решение CAS не будет отменено, Семеня получит золотые медали Игр-2012 и чемпионата мира — 2011.
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