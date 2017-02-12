Тренер: Бегунья Семеня не будет в восторге, если получит золото ОИ Савиновой-Фарносовой

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В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил о дисквалификации Савиновой-Фарносовой на основании данных биологического паспорта и дополнительных доказательств. Все результаты спортсменки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы. В МОК заявили, что пока не могут лишить россиянку золота ОИ-2012, поскольку у нее есть 45 дней на обжалование решения CAS.

«Мы с ней (Семеней) говорили об этом и сошлись во мнении, что от этого золота испытаем не то же самое чувство, что было на Олимпийских играх в Рио. Все-таки она не была на подиуме, в ее честь не звучал гимн страны, — сказала тренер. — Мы не придем в восторг от того, что получим это золото».

В случае, если решение CAS не будет отменено, Семеня получит золотые медали Игр-2012 и чемпионата мира — 2011.