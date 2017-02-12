Барышев: на крыше легкоатлетического манежа ЦСКА появится футбольное поле

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«Сегодня уровень архитекторской мысли совершенно фантастический, конечно, когда министр обороны России Сергей Шойгу принимал комплексный план реконструкции комплекса ЦСКА на Ленинградском шоссе, он ставил нам задачу применить самые современные архитектурные решения. Мы изучили опыт различных стран, больше всего интересного мы увидели в Южной Корее и Японии, вы знаете, что в этих государствах большие проблемы с территориями, и они осваивают каждый клочок земли. На Ленинградском шоссе, где сосредоточено большое количество объектов ЦСКА тоже существует такая проблема. Нам необходимо было принять решение, как не только сохранить спортивные мощности комплекса, но и приумножить их, поэтому на крыше легкоатлетического манежа после реконструкции будет полноценное футбольное поле, которое будет соответствовать всем мировым стандартам, а зимой это будет открытая площадка для наших конькобежцев», — сказал Барышев.

Также начальник ЦСКА рассказал и о других новшествах, которые появятся на территории комплекса на Ленинградском шоссе.

«На крыше нового дворца тенниса будут размещены летние корты. А те, которые находятся перед хоккейным дворцом, объективно являются проблемой — когда люди приезжают смотреть матчи ЦСКА, то некуда ставить машины, а убрав корты на крышу, мы решим и эту проблему. Уверен, что проект будет реализован, он станет один из самых передовых в мире», — подытожил Барышев.