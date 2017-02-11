Клишина победила на чемпионате Риги по легкой атлетике

В пятницу Клишина в своей лучшей попытке прыгнула на 6,78 метра.

Спортсменка, которая тренируется в США на постоянной основе у Лорена Сигрейва, была единственной российской легкоатлеткой, выступившей на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ранее Сигрейв заявил агентству «Р-Спорт», что Клишина в зимнем сезоне будет выступать на небольшом количестве соревнований.

В начале февраля 26-летняя легкоатлетка победила на соревнованиях «Русская зима» в Москве с результатом 6,64 метра. Этот турнир был для Клишиной первым в зимнем сезоне.