Клишина победила на чемпионате Риги по легкой атлетике
МОСКВА, 11 фев —
Р-Спорт. Россиянка Дарья Клишина победила в секторе для прыжков в длину на открытом чемпионате Риги по легкой атлетике в закрытом помещении.
В пятницу Клишина в своей лучшей попытке прыгнула на 6,78 метра.
Спортсменка, которая тренируется в США на постоянной основе у Лорена Сигрейва, была единственной российской легкоатлеткой, выступившей на Олимпийских играх в
В начале февраля 26-летняя легкоатлетка победила на соревнованиях «Русская зима» в Москве с результатом 6,64 метра. Этот турнир был для Клишиной первым в зимнем сезоне.
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