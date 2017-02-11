Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28738644/
11 февраля 2017, 13:29 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Арзамасова стала бронзовым призером международного турнира в Польше

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лидеров сборной Беларуси по легкой атлетике в беговых дисциплинах Марина Арзамасова стала бронзовым призером четвертого этапа турнира серии World Indoor Tour, который проходит под эгидой Международной федерации легкой атлетики (IAAF) в польском городе Торунь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В забеге на 800 м белоруска показала результат 2 мин. 0317 сек. Первой финишную ленту пересекла <span class=error>Йоанна</span> <span class=error>Йозвик</span> из Польши — 1 мин. 5929 сек. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В забеге на 800 м белоруска показала результат 2 мин. 03,17 сек. Первой финишную ленту пересекла Йоанна Йозвик из Польши — 1 мин. 59,29 сек. Серебряным призером стала Анита Хинриксдоттир из Исландии — 2 мин. 01,56 сек. В начале феврале Марина Арзамасова выступила также на соревнованиях в Дюссельдорфе на аналогичной дистанции, где заняла четвертое место (результат 2 мин. 03,10 сек.).

Другая представительница сборной Беларуси по легкой атлетике — Алина Талай приняла участие в турнире в Берлине. Белоруска показала четвертое время в беге на 60 м с барьерами — 7,94 сек. Результат — лучший для Алины Талай в текущем сезоне в закрытых помещениях. К примеру, в Дюссельдорфе (где стала второй) показала время 7,95 сек. Однако принципиальная конкурентка Синди Роледер из Германии вновь была быстрее и победила, преодолев дистанцию 60 м с барьерами за 7,85 сек. Пьедестал почета в Берлине дополнила немка Памела Дуткевич — 7,88 сек. и австралийка Салли Пирсон — 7,91 сек.

Белоруска Ирина Яколцевич в соревнованиях в прыжках с шестом во французском Обонне выиграла с результатом 4 м 50 см. Теперь ей всего 5 см не хватает до рекорда Беларуси Анастасии Шведовой, который натурализованная россиянка установила в 2011 году.

Многие из ведущих белорусских легкоатлетов, выступая на международных турнирах, ведут подготовку к чемпионату Беларуси в закрытых помещениях, который с 17 по 19 февраля пройдет в могилевском спорткомплексе «Олимпиец», а также чемпионату Европы в Белграде с 3 по 5 марта.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
10 февраля

Идеи ко Дню всех влюбленных: покатушки на хаски, домашний квест и музыкальный курьер

Житель Каменецкого района закупился в магазине на сувенирные $100

Гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля 2017 года