Олеся Повх выиграла 60-метровку на легкоатлетическом турнире Indoor ISTAF
Украинка Олеся Повк выиграла соревнования в беге на 60 метров на престижном легкоатлетическом турнире Indoor ISTAF в Берлине, сообщает официальный сайт соревнований.
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Украинка пробежала дистанцию за 7.14 секунды, показав персональный лучший результат сезона.
2-е место заняла
Как сообщал УНИАН, ранее в нынешнем зимнем сезоне Повх выиграла турниры в Дюссельдорфе (Германия) и Мондивилле (Франция).
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