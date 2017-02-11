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11 февраля 2017, 0:45 | Летние: Легкая атлетика | УНИАН

Олеся Повх выиграла 60-метровку на легкоатлетическом турнире Indoor ISTAF

Украинка Олеся Повк выиграла соревнования в беге на 60 метров на престижном легкоатлетическом турнире Indoor ISTAF в Берлине, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка выиграла на престижных соревнованиях в Берлине. Увеличить
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Украинка пробежала дистанцию за 7.14 секунды, показав персональный лучший результат сезона.

2-е место заняла Мари-Жозе Та Лу из Кот-д’Ивуара с результатом 7.19 секунды, 3-е место Гина Лукенкемпер из Германии — 7.24 секунды.

Как сообщал УНИАН, ранее в нынешнем зимнем сезоне Повх выиграла турниры в Дюссельдорфе (Германия) и Мондивилле (Франция).

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