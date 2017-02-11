Олеся Повх выиграла 60-метровку на легкоатлетическом турнире Indoor ISTAF

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты допущены до участия в юниорском (спортсмены до 18 лет) чемпионате мира 2017 года в Найроби под нейтральным флагом. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета турнира Мванги Мути, слова которого приводит агентство Франс Пресс.