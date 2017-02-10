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10 февраля 2017, 23:24 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Российские легкоатлеты будут допущены до юниорского ЧМ-2017 под нейтральным флагом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты допущены до участия в юниорском (спортсмены до 18 лет) чемпионате мира 2017 года в Найроби под нейтральным флагом. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета турнира Мванги Мути, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Соревнования пройдут <nobr>12—16 июля</nobr> в Найроби. Увеличить
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«Российские легкоатлеты допущены до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов», — сказал Мути.
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МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова заявила агентству «Р-Спорт», что дата слушаний по ее апелляции в Спортивном арбитражном суде будет назначена после 14 февраля, а решение о продолжении карьеры будет принято только после вердикта CAS.
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