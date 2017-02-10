Российские легкоатлеты будут допущены до юниорского ЧМ-2017 под нейтральным флагом

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова заявила агентству «Р-Спорт», что дата слушаний по ее апелляции в Спортивном арбитражном суде будет назначена после 14 февраля, а решение о продолжении карьеры будет принято только после вердикта CAS.