Российские легкоатлеты будут допущены до юниорского ЧМ-2017 под нейтральным флагом
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты допущены до участия в юниорском (спортсмены до 18 лет) чемпионате мира 2017 года в Найроби под нейтральным флагом. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета турнира Мванги Мути, слова которого приводит агентство Франс Пресс.
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«Российские легкоатлеты допущены до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов», — сказал Мути.
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