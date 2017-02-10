Чичерова заявила, что дата слушаний по ее делу в CAS будет назначена после 14 февраля

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о своем решении лишить Чичерову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине 6 октября 2016 года, так как в допинг-пробе российской легкоатлетки после перепроверки были обнаружены следы запрещенного препарата туринабола. 27 октября 2016 года спортсменка заявила, что подала апелляцию в CAS на решение МОК.

«Я подала апелляцию уже довольно давно. Идут разбирательства. Есть письмо в наш адрес и в адрес МОК. К 14 февраля должен быть какой-то ответ (от CAS), следом назначено слушание. Там уже будет понятно, что и как. Что касается моей карьеры, то на сегодняшний момент я отстранена от всех соревнований и любой спортивной деятельности. Пока этот запрет существует, мне остается ждать решение апелляции. Разумеется, решение о продолжении карьеры будет основываться на том, как закончится эта история», — заявила Чичерова.

После Олимпийских игр-2008 Чичерова завоевала золото Игр-2012 в Лондоне и победила на чемпионате мира в Тэгу в 2011 году.