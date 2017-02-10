Чичерова заявила, что дата слушаний по ее делу в CAS будет назначена после 14 февраля
МОСКВА, 10 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова заявила агентству «Р-Спорт», что дата слушаний по ее апелляции в Спортивном арбитражном суде будет назначена после 14 февраля, а решение о продолжении карьеры будет принято только после вердикта CAS.
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о своем решении лишить Чичерову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине 6 октября 2016 года, так как в
«Я подала апелляцию уже довольно давно. Идут разбирательства. Есть письмо в наш адрес и в адрес МОК. К 14 февраля должен быть
После Олимпийских игр-2008 Чичерова завоевала золото Игр-2012 в Лондоне и победила на чемпионате мира в Тэгу в 2011 году.
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