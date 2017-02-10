Принцип домино. Наша атлетика теряет последних звезд

В пятницу стало известно решение CAS по олимпийской чемпионке в беге на 800 м, Марии Савиновой, которая одержала триумфальную победу на Играх-2012. И на сей раз проблема не в фильмах Зеппельта и не в записях ее подруги по команде Юлии Степановой на скрытую камеру, где бегунья якобы признавалась в употреблении запрещенных препаратов. Решение было принято по показателям биологического паспорта, причем «задет» оказался немалый срок — с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года. Все результаты спортсменки были аннулированы, и теперь она должна сдать ряд медалей, в том числе самую ценную в коллекции — из олимпийского Лондона. Также вернуть придется и дорогую медаль домашнего, московского чемпионата мира — серебро. Но, помимо всего прочего, Савинова должна будет отбыть четырехлетнюю дисквалификацию, которая будет отсчитываться с 24 августа 2015 года. С учетом того, что ВАДА требовала пожизненного отстранения для Савиновой, которая три года назад сменила фамилию и стала Фарносова, такой вердикт можно считать довольно мягким.

Прозвучало это примерно в тот же момент, когда лорд Коэ, глава ИААФ, выступил с заявлением о том, что ВФЛА едва ли будет восстановлено в правах в этом году. Причины? Конкретных причин не названо — все идет хорошо, заверил глава организации, просто должен произойти «культурный сдвиг». Но этот «сдвиг» — понятие весьма растяжимое, да и как определить в такой огромной стране, насколько был изменен менталитет тысяч людей, вовлеченных в вид спорта? Конечно, это не может произойти по щелчку пальцев, но, может, нам сразу дадут понять порядок времени — пять лет, десять, пятнадцать? Сколько поколений спортсменов, выступающих под белым флагом, должно вырасти, чтобы мы смогли убедить весь мир, что изменили свои взгляды на ситуацию? А что если снова и снова будут появляться какие-то отчаянные «смельчаки», которые, вопреки всем правилам, запретам и штрафам, будут тренировать, находясь под отстранением….

Черная полоса российской легкой атлетики началась задолго до того, как IAAF принял решение о лишении членства Всероссийской федерации легкой атлетики на неопределенный срок. Однако отголоски этого мы получаем по сегодняшний день, и пока неясно, на ком и когда оборвется цепочка ретроспективных допинговых дисквалификаций, из-за которых Россия теряет все больше олимпийских медалей и наград других крупных стартов. Почти что целое поколение российских звезд, которых неоднократно ставили в пример подрастающей молодежи, «выкосил» один и тот же безликий и беспощадный враг — допинг.

В целом не признать существовавших проблем нельзя, и, похоже, они гораздо масштабнее, чем мог бы себе представить наблюдатель, не слишком глубоко погруженный в легкую атлетику. При этом еще будут появляться данные о перепроверке проб с легкоатлетических чемпионатов мира в Берлине-2009, Тэгу-2011, Москве-2013. Возможно, что старые грехи — чьи бы они не были в действительности, самих ли спортсменов, их недобросовестных тренеров, медицинского персонала или руководства федерации — еще дадут о себе знать и больно ударят и без того уже израненную королеву спорта.

Многочисленные истории, когда спортсмены снимались накануне главных стартов, а затем оказывалось, что не на пустом месте, а из-за запрещенных методов, как, например, это случилось перед московским чемпионатом мира, бросали тень на некоторых атлетов. Без доказательств обвинять кого-то было бы некорректно, но, к сожалению, спустя годы какая-то информация нашла подтверждение и повлекла за собой неприятные санкции.

КОГО ЕЩЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ?

В ноябре 2015 года вместе с Савиновой были временно отстранены на основании отчета независимой комиссии ВАДА Екатерина Поистогова, бронзовый призер Лондона на этой же дистанции, а также Анастасия Баздырева и Кристина Угарова. В январе их дела передали в Спортивный арбитражный суд. Баздырева получила два года дисквалификации с 24 августа 2015 года, ее результаты в период с 23 апреля 2014 года по 24 августа 2015 года были аннулированы, самое серьезное достижение на этот период — пятое место на командном чемпионате Европы в Чебоксарах на дистанции 800 м, где Россия заняла первое место.

В ноябре CAS дисквалифицировал Угарову на два года с 7 сентября 2015 года, аннулировав все результаты с 26 июня по 25 декабря 2012 года. Для нее ВАДА также требовала пожизненного отстранения. Ранее спортсменка стала одной из героинь фильмов Зеппельта, на которого подала в суд, однако выиграть дело не удалось.

В том же решении, что и по Угаровой, объявлялась и дисквалификация семиборки Татьяны Черновой, которую изначально дисквалифицировало РУСАДА на два года, обнаружив в пробе с чемпионата мира-2009 запрещенные препараты. Ее результаты с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 были аннулированы, она лишилась золота чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпиады в Лондоне. Кроме того, спортсменка получила дисквалификацию на 3 года и 8 месяцев, срок будет отсчитываться с 5 февраля 2016 года, однако за вычетом двух лет, которые она уже отбыла ранее по решению РУСАДА.

В пробе копьеметательницы Марии Абакумовой были найдены метаболиты туринабола, в сентябре МОК объявил о лишении спортсменки серебряной награды с Олимпиады-2012. Спортсменка подала в суд, однако, с учетом опыта других ее коллег, шансов на успех, скорее всего, не так много.

Совсем недавно «черную метку» получила бегунья Антонина Кривошапка, которая стала серебряным призером Лондона вместе с Юлией Гущиной, Татьяной Фировой и Натальей Антюх в эстафете 4×400 м. Трое ее подруг ни в чем не виноваты, но все равно будут вынуждены сдать олимпийские медали. Бегунья Юлия Зарипова вернула золото Лондона из-за нарушения антидопинговых правил.

Прыгунья в высоту Анна Чичерова подала в CAS жалобу на решение о лишении ее бронзовой награды Игр-2008, в ее пробе также был найден туринабол. В результате разбирательств могут быть аннулированы результаты спортсменки не только на этих соревнованиях, но и в гораздо больший период. Будет отстаивать свои права в арбитражном суде и Татьяна Лебедева, которую МОК лишил двух серебряных медалей в прыжках в длину и тройном прыжке с Игр-2008 за тот же препарат.

Завершившая карьеру Татьяна Белобородова, известная в прошлом под фамилией Лысенко, оспорит свою дисквалификацию после того, как ВФЛА восстановят в правах. Тем не менее на данный момент она лишена золота в метании молота с Олимпиады-2012. Предыдущие же Игры в Пекине она пропустила из-за дисквалификации за употребление стероидов. Толкательница ядра Евгения Колодко была лишена серебра Лондона за найденные в ее пробе туринабол и ипаморелин.

Российская спортивная ходьба за последние годы понесла, пожалуй, больше всего потерь. Ольга Каниськина была лишена серебра Олимпиады-2012, а также золота чемпионатов мира 2009 и 2011. Сергей Кирдяпкин — золота Лондона-2012 и золота чемпионата мира 2011. Елена Лашманова за генный допинг сдала золотую медаль московского чемпионата мира. Валерию Борчину «повезло» немного больше — он отдал золото только с мировых первенств 2009 и 2011 годов, а олимпийское золото Пекина сохранил.

ЕСТЬ ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?

— Долгосрочное хранение проб и процедура перепроверок результатов прошлых лет началась в 2005 году, с этого периода все ИААФ сохраняла все пробы с чемпионатов мира, — отметили по запросу «СЭ» в пресс-службе ИААФ. — Мы храним пробы так долго, как это необходимо, в течение 10-летнего периода, определенного кодексом ВАДА, чтобы проводить повторные проверки проб, когда появляется доступ к новейшим технологиям и аналитическим методам.

При этом представитель Международной федерации не уточнил, какие именно перепроверки проходят прямо сейчас. Однако такими темпами, возможно, не за горами день, когда мы получим новые медальные зачеты с чемпионатов мира 2009, 2011, 2013… К тому же, все еще не закончены и олимпийские перепроверки Игр 2008 и 2012 года. И где гарантии, что новые методики, которые появятся за пару лет до истечения последнего срока хранения, не покажут нам еще какой-то информации?

Это ли не повод для нынешнего руководства ВФЛА всерьез задуматься и, возможно, принять какие-то превентивные меры. Ведь уже кажется очевидным, что дисквалификация Савиновой — не последняя. Конечно, еще идут суды, продолжаются разбирательства, но шансов в ряде случаев отстоять свою правоту спустя столько лет практически нет. Возможно, после разбирательств и судов в списках «приговоренных» прозвучат фамилии, которые мы уже знаем. Но, может статься, будут и новые.