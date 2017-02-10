Принцип домино. Наша атлетика теряет последних звезд
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сегодня принял решение дисквалифицировать на четыре года россиянку Марию Савинову (Фарносову) и лишить ее золотой медали Олимпиады-2012. Таким образом, мы официально лишились еще одной суперзвезды из нашего «золотого поколения».
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В пятницу стало известно решение CAS по олимпийской чемпионке в беге на 800 м, Марии Савиновой, которая одержала триумфальную победу на Играх-2012. И на сей раз проблема не в фильмах Зеппельта и не в записях ее подруги по команде Юлии Степановой на скрытую камеру, где бегунья якобы признавалась в употреблении запрещенных препаратов. Решение было принято по показателям биологического паспорта, причем «задет» оказался немалый срок — с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года. Все результаты спортсменки были аннулированы, и теперь она должна сдать ряд медалей, в том числе самую ценную в коллекции — из олимпийского Лондона. Также вернуть придется и дорогую медаль домашнего, московского чемпионата мира — серебро. Но, помимо всего прочего, Савинова должна будет отбыть четырехлетнюю дисквалификацию, которая будет отсчитываться с 24 августа 2015 года. С учетом того, что ВАДА требовала пожизненного отстранения для Савиновой, которая три года назад сменила фамилию и стала Фарносова, такой вердикт можно считать довольно мягким.
Прозвучало это примерно в тот же момент, когда лорд Коэ, глава ИААФ, выступил с заявлением о том, что ВФЛА едва ли будет восстановлено в правах в этом году. Причины? Конкретных причин не названо — все идет хорошо, заверил глава организации, просто должен произойти «культурный сдвиг». Но этот «сдвиг» — понятие весьма растяжимое, да и как определить в такой огромной стране, насколько был изменен менталитет тысяч людей, вовлеченных в вид спорта? Конечно, это не может произойти по щелчку пальцев, но, может, нам сразу дадут понять порядок времени — пять лет, десять, пятнадцать? Сколько поколений спортсменов, выступающих под белым флагом, должно вырасти, чтобы мы смогли убедить весь мир, что изменили свои взгляды на ситуацию? А что если снова и снова будут появляться
Черная полоса российской легкой атлетики началась задолго до того, как IAAF принял решение о лишении членства Всероссийской федерации легкой атлетики на неопределенный срок. Однако отголоски этого мы получаем по сегодняшний день, и пока неясно, на ком и когда оборвется цепочка ретроспективных допинговых дисквалификаций,
В целом не признать существовавших проблем нельзя, и, похоже, они гораздо масштабнее, чем мог бы себе представить наблюдатель, не слишком глубоко погруженный в легкую атлетику. При этом еще будут появляться данные о перепроверке проб с легкоатлетических чемпионатов мира в Берлине-2009, Тэгу-2011, Москве-2013. Возможно, что старые грехи — чьи бы они не были в действительности, самих ли спортсменов, их недобросовестных тренеров, медицинского персонала или руководства федерации — еще дадут о себе знать и больно ударят и без того уже израненную королеву спорта.
Многочисленные истории, когда спортсмены снимались накануне главных стартов, а затем оказывалось, что не на пустом месте, а
КОГО ЕЩЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ?
В ноябре 2015 года вместе с Савиновой были временно отстранены на основании отчета независимой комиссии ВАДА Екатерина Поистогова, бронзовый призер Лондона на этой же дистанции, а также Анастасия Баздырева и Кристина Угарова. В январе их дела передали в Спортивный арбитражный суд. Баздырева получила два года дисквалификации с 24 августа 2015 года, ее результаты в период с 23 апреля 2014 года по 24 августа 2015 года были аннулированы, самое серьезное достижение на этот период — пятое место на командном чемпионате Европы в Чебоксарах на дистанции 800 м, где Россия заняла первое место.
В ноябре CAS дисквалифицировал Угарову на два года с 7 сентября 2015 года, аннулировав все результаты с 26 июня по 25 декабря 2012 года. Для нее ВАДА также требовала пожизненного отстранения. Ранее спортсменка стала одной из героинь фильмов Зеппельта, на которого подала в суд, однако выиграть дело не удалось.
В том же решении, что и по Угаровой, объявлялась и дисквалификация семиборки Татьяны Черновой, которую изначально дисквалифицировало РУСАДА на два года, обнаружив в пробе с чемпионата мира-2009 запрещенные препараты. Ее результаты с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 были аннулированы, она лишилась золота чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпиады в Лондоне. Кроме того, спортсменка получила дисквалификацию на 3 года и 8 месяцев, срок будет отсчитываться с 5 февраля 2016 года, однако за вычетом двух лет, которые она уже отбыла ранее по решению РУСАДА.
В пробе копьеметательницы Марии Абакумовой были найдены метаболиты туринабола, в сентябре МОК объявил о лишении спортсменки серебряной награды с Олимпиады-2012. Спортсменка подала в суд, однако, с учетом опыта других ее коллег, шансов на успех, скорее всего, не так много.
Совсем недавно «черную метку» получила бегунья Антонина Кривошапка, которая стала серебряным призером Лондона вместе с Юлией Гущиной, Татьяной Фировой и Натальей Антюх в эстафете 4×400 м. Трое ее подруг ни в чем не виноваты, но все равно будут вынуждены сдать олимпийские медали. Бегунья Юлия Зарипова вернула золото Лондона
Прыгунья в высоту Анна Чичерова подала в CAS жалобу на решение о лишении ее бронзовой награды Игр-2008, в ее пробе также был найден туринабол. В результате разбирательств могут быть аннулированы результаты спортсменки не только на этих соревнованиях, но и в гораздо больший период. Будет отстаивать свои права в арбитражном суде и Татьяна Лебедева, которую МОК лишил двух серебряных медалей в прыжках в длину и тройном прыжке с Игр-2008 за тот же препарат.
Завершившая карьеру Татьяна Белобородова, известная в прошлом под фамилией Лысенко, оспорит свою дисквалификацию после того, как ВФЛА восстановят в правах. Тем не менее на данный момент она лишена золота в метании молота с Олимпиады-2012. Предыдущие же Игры в Пекине она пропустила
Российская спортивная ходьба за последние годы понесла, пожалуй, больше всего потерь. Ольга Каниськина была лишена серебра Олимпиады-2012, а также золота чемпионатов мира 2009 и 2011. Сергей Кирдяпкин — золота Лондона-2012 и золота чемпионата мира 2011. Елена Лашманова за генный допинг сдала золотую медаль московского чемпионата мира. Валерию Борчину «повезло» немного больше — он отдал золото только с мировых первенств 2009 и 2011 годов, а олимпийское золото Пекина сохранил.
ЕСТЬ ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?
— Долгосрочное хранение проб и процедура перепроверок результатов прошлых лет началась в 2005 году, с этого периода все ИААФ сохраняла все пробы с чемпионатов мира, — отметили по запросу «СЭ» в
При этом представитель Международной федерации не уточнил, какие именно перепроверки проходят прямо сейчас. Однако такими темпами, возможно, не за горами день, когда мы получим новые медальные зачеты с чемпионатов мира 2009, 2011, 2013… К тому же, все еще не закончены и олимпийские перепроверки Игр 2008 и 2012 года. И где гарантии, что новые методики, которые появятся за пару лет до истечения последнего срока хранения, не покажут нам еще
Это ли не повод для нынешнего руководства ВФЛА всерьез задуматься и, возможно, принять
Кто знает, какие еще сюрпризы готовят нам замороженные пробирки, которые хранятся в холодильниках
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