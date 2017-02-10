Колобков: Слова Коу о невосстановлении ВФЛА в 2017 году не нужно воспринимать серьезно

В пятницу Коу в эфире телеканала Sky Sports заявил, что членство ВФЛА в составе международной организации навряд ли будет восстановлено в 2017 году. Ранее председатель рабочей группы IAAF Руне Андерсен, курирующий процесс восстановления ВФЛА, допустил, что Россия будет восстановлена в правах осенью этого года.

«Да, Коу — президент IAAF, но есть рабочая группа, которая отметила большой прогресс в выполнении ВФЛА всех критериев, — сказал Колобков. — Сейчас работа продолжается и, я считаю, достаточно успешно. Действительно, есть ряд вопросов, которые еще нужно решить, но мнение Коу — это мнение президента, а не всей организации. Жаль, что он озвучивает свое мнение до официального решения рабочей группы, такие вопросы должны решаться коллегиально».

«Поэтому не стоит драматизировать ситуацию со словами Коу, мы находимся в достаточно плотном контакте с IAAF, решаем ряд вопросов, связанных с законодательным обеспечением ряда вопросов, — добавил Колобков. — У нас проводится работа совместно с WADA, с нашей антидопинговой организацией. Считаю, у нас сейчас правильный вектор работы выстроен».

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных стартах, включая Олимпийские игры.