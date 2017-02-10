ВФЛА отправит ходатайства по заявкам легкоатлетов в IAAF до конца следующей недели
МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до конца следующей недели отправит ходатайства по индивидуальным заявкам спортсменов на участие в международных турнирах в нейтральном статусе в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщил глава антидопингового комитета ВФЛА Александр Паркин.
«Уже около 40 спортсменов заполнили заявки, мы начали подавать ходатайства тех, в отношении кого у нас нет никаких сомнений. Сегодня мы подали ходатайства ВФЛА о допуске спортсменов, пока на шесть атлетов. Эти ходатайства гарантируют чистоту спортсменов и соответствие всем критериям. Пока фамилии спортсменов называть не будем, чтобы не вызывать кривотолков», — сказал Паркин.
«Работу по всем 40 с лишним имеющимся заявкам и процессу отправки ходатайств в IAAF мы планируем завершить в течение следующей недели», — добавил он.
На данный момент 41 российский легкоатлет подал заявки в IAAF для получения допуска к международным соревнованиям в статусе нейтральных спортсменов.
В начале февраля совет IAAF принял решение оставить в силе дисквалификацию ВФЛА. Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных
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