ВФЛА отправит ходатайства по заявкам легкоатлетов в IAAF до конца следующей недели

«Уже около 40 спортсменов заполнили заявки, мы начали подавать ходатайства тех, в отношении кого у нас нет никаких сомнений. Сегодня мы подали ходатайства ВФЛА о допуске спортсменов, пока на шесть атлетов. Эти ходатайства гарантируют чистоту спортсменов и соответствие всем критериям. Пока фамилии спортсменов называть не будем, чтобы не вызывать кривотолков», — сказал Паркин.

«Работу по всем 40 с лишним имеющимся заявкам и процессу отправки ходатайств в IAAF мы планируем завершить в течение следующей недели», — добавил он.

На данный момент 41 российский легкоатлет подал заявки в IAAF для получения допуска к международным соревнованиям в статусе нейтральных спортсменов.