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https://sport.mail.ru/news/athletics/28734764/
10 февраля 2017, 19:12 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА отправит ходатайства по заявкам легкоатлетов в IAAF до конца следующей недели

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до конца следующей недели отправит ходатайства по индивидуальным заявкам спортсменов на участие в международных турнирах в нейтральном статусе в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщил глава антидопингового комитета ВФЛА Александр Паркин.

«Уже около 40 спортсменов заполнили заявки, мы начали подавать ходатайства тех, в отношении кого у нас нет никаких сомнений. Сегодня мы подали ходатайства ВФЛА о допуске спортсменов, пока на шесть атлетов. Эти ходатайства гарантируют чистоту спортсменов и соответствие всем критериям. Пока фамилии спортсменов называть не будем, чтобы не вызывать кривотолков», — сказал Паркин.

«Работу по всем 40 с лишним имеющимся заявкам и процессу отправки ходатайств в IAAF мы планируем завершить в течение следующей недели», — добавил он.

На данный момент 41 российский легкоатлет подал заявки в IAAF для получения допуска к международным соревнованиям в статусе нейтральных спортсменов.

В начале февраля совет IAAF принял решение оставить в силе дисквалификацию ВФЛА. Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов. Российские спортсмены не допускаются к международным стартам, однако, отдельные спортсмены могут быть допущены к турнирам в качестве нейтральных спортсменов при соответствии ряду критериев IAAF.
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