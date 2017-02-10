Участник 745 марафонских забегов из США умер на 97-м году жизни
НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американский любитель бега Дон МакНелли, принявший участие в 745 марафонах, скончался на 97-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в похоронном доме «Ричард Кинэн» в городе Фэйрпорт (штат Нью-Йорк).
В 1969 году МакНелли впервые принял участие в Бостонском марафоне — одном из старейших и престижнейших забегов в мире, проводящемся с 1897 года. В дальнейшем он принимал участие в марафонских забегах на территории всех 50 штатов США, во всех провинциях Канады и даже в Антарктиде, участвовал в забеге через всю территорию Панамы, в эстафете по всей территории США в и забеге на верхний, 103-й этаж
В 2006 году в возрасте 86 лет он полностью пробежал 744-ю марафонскую дистанцию. В ноябре 2010 года, в возрасте 90 лет, он вышел на старт своего 745-го марафона, однако вынужден был сойти с дистанции.
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