Участник 745 марафонских забегов из США умер на 97-м году жизни

В 1969 году МакНелли впервые принял участие в Бостонском марафоне — одном из старейших и престижнейших забегов в мире, проводящемся с 1897 года. В дальнейшем он принимал участие в марафонских забегах на территории всех 50 штатов США, во всех провинциях Канады и даже в Антарктиде, участвовал в забеге через всю территорию Панамы, в эстафете по всей территории США в и забеге на верхний, 103-й этаж нью-йоркского небоскреба «Эмпайр-стейт- билдинг».

В 2006 году в возрасте 86 лет он полностью пробежал 744-ю марафонскую дистанцию. В ноябре 2010 года, в возрасте 90 лет, он вышел на старт своего 745-го марафона, однако вынужден был сойти с дистанции.