Муж легоатлетки: Пробы Савиновой-Фарносовой не содержали запрещенных веществ
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/.
Допинг-пробы российской легкоатлетки Марии Савиновой-Фарносовой не содержали запрещенных веществ. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил муж спортсменки Алексей Фарносов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В пятницу стало известно, что Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал
«В очередной раз убеждаюсь в том, что спорт основан на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter