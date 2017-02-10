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10 февраля 2017, 18:55 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Муж легоатлетки: Пробы Савиновой-Фарносовой не содержали запрещенных веществ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Допинг-пробы российской легкоатлетки Марии Савиновой-Фарносовой не содержали запрещенных веществ. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил муж спортсменки Алексей Фарносов.

Муж легоатлетки: Пробы Савиновой-Фарносовой не содержали запрещенных веществ - Фото Увеличить
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В пятницу стало известно, что Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Савинову-Фарносову на четыре года за нарушение антидопинговых правил на основании данных ее биологического паспорта. Все результаты легкоатлетки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы, спортсменка лишена всех наград и призовых, завоеванных в этот период, в том числе золота Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на дистанции 800 метров. При этом срок отсчета дисквалификации ведется с 24 августа 2015 года.

«В очередной раз убеждаюсь в том, что спорт основан на каких-то непонятных и невидимых махинациях за спинами всего спортивного сообщества, — написал Фарносов. — Как можно дисквалифицировать спортсмена с одной даты, а аннулировать результаты совершенной с другой? Где четко установленные правила, своды и уставы таких организаций, как WADA, IAAF и CAS? Ни одной пробы, взятой у моей жены, не было с запрещенными веществами, ни один эксперт не считается с генетическими отклонениями, которые доказаны анализами».
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