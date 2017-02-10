Паркин: ВФЛА начала отправлять в IAAF свои рекомендации по подавшим заявки атлетам РФ

В ноябре 2015 года IAAF временно отстранила ВФЛА после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). 6 февраля после заседания совета IAAF глава рабочей группы IAAF по восстановлению членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что членство российской федерации еще не восстановлено, и для этого организация должна проделать работу в рамках дорожной карты.

Тогда же IAAF сообщила, что заявки для выступления под нейтральным флагом подали 35 российских спортсменов.

«Мы с пятницы начали отправлять по нейтральным спортсменам ходатайства об их допуске. На последнем заседании IAAF было рекомендовано ВФЛА охарактеризовать каждого спортсмена и дать свои рекомендации. Мы пока начали с топовых спортсменов, и президентом были утверждены шесть кандидатур. А комиссия у нас будет каждый день работать, и мы по мере обсуждения каждой кандидатуры в течение недели будем подавать заявки», — сказал Паркин по телефону.