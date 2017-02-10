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10 февраля 2017, 17:03 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Савинова-Фарносова в течение 45 дней может оспорить лишение ее золота ОИ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Савинова-Фарносова имеет право в течение 45 дней оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о ее четырехлетней дисквалификации. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В пятницу CAS объявил о дисквалификации россиянки на основании данных биологического паспорта и дополнительных доказательств. Увеличить
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В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил о дисквалификации Савиновой-Фарносовой на основании данных биологического паспорта и дополнительных доказательств. Все результаты спортсменки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы, она лишена золотой награды Олимпийских игр в Лондоне.

«Савинова-Фарносова имеет 45 дней на то, чтобы оспорить данное судебное решение», — сказал собеседник агентства.

Савинова-Фарносова и ее личный тренер Владимир Казарин обвинялись в нарушении антидопинговых правил независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Поводом для расследования стали фильмы немецкого телеканала ARD, главными действующими лицами которого стали Юлия и Виталий Степановы. Степанова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, рассказала о систематических нарушениях российскими легкоатлетами и их тренерами антидопинговых правил. Расследование Макларена привело к приостановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а также к отстранению всех легкоатлетов РФ от участия в Олимпиаде-2016, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.
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