Легкоатлетка Савинова-Фарносова в течение 45 дней может оспорить лишение ее золота ОИ
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария
Савинова-Фарносова имеет право в течение 45 дней оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о ее четырехлетней дисквалификации. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
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В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил о дисквалификации
«Савинова-Фарносова имеет 45 дней на то, чтобы оспорить данное судебное решение», — сказал собеседник агентства.
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