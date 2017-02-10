Легкоатлетка Савинова-Фарносова в течение 45 дней может оспорить лишение ее золота ОИ

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В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил о дисквалификации Савиновой-Фарносовой на основании данных биологического паспорта и дополнительных доказательств. Все результаты спортсменки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы, она лишена золотой награды Олимпийских игр в Лондоне.

«Савинова-Фарносова имеет 45 дней на то, чтобы оспорить данное судебное решение», — сказал собеседник агентства.