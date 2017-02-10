Паркин: Решение CAS о дисквалификации бегуньи Марии Савиновой было ожидаемым

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года рекомендовала пожизненно отстранить ряд российских легкоатлетов, включая Савинову, за нарушения антидопинговых правил перед Олимпиадой-2012, которые были сокрыты Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Позже IAAF направила допинговые дела на рассмотрение CAS.

В пятницу CAS дисквалифицировал Савинову, которая с 2014 года носит фамилию Фарносова, на четыре года начиная с 24 августа 2015 года. Спортсменка будет лишена всех медалей в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, включая золотые медали Олимпийских игр Лондона и чемпионата мира 2011 года.

«К сожалению, это решение было ожидаемым. Тут можно выразить только сожаление», — сказал Паркин по телефону.