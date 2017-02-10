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10 февраля 2017, 16:57 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Паркин: Решение CAS о дисквалификации бегуньи Марии Савиновой было ожидаемым

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской бегуньи Марии Савиновой было ожидаемым, заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин.

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года рекомендовала пожизненно отстранить ряд российских легкоатлетов, включая Савинову, за нарушения антидопинговых правил перед Олимпиадой-2012, которые были сокрыты Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Позже IAAF направила допинговые дела на рассмотрение CAS.

В пятницу CAS дисквалифицировал Савинову, которая с 2014 года носит фамилию Фарносова, на четыре года начиная с 24 августа 2015 года. Спортсменка будет лишена всех медалей в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, включая золотые медали Олимпийских игр Лондона и чемпионата мира 2011 года.

«К сожалению, это решение было ожидаемым. Тут можно выразить только сожаление», — сказал Паркин по телефону.
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Савинова-Фарносова имеет право в течение 45 дней оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о ее четырехлетней дисквалификации. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
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