Мутко: ВФЛА проделала колоссальную работу по восстановлению, надо выполнить 2−3 критерия
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проделала колоссальную работу по восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), осталось выполнить еще
два-три критерия. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее президент IAAF Себастьян Коу заявил Sky Sports, что членство ВФЛА в IAAF вряд ли будет восстановлено в 2017 году.
«Мне сложно это комментировать. Он президент международной федерации, он больше нас знает. Мы руководствуемся тем документом, который дали нашей федерации по итогам последнего заседания. Там такого нет, там сказано, что проделана колоссальная работа, что еще 2−3 критерия, над которыми надо поработать и,
В начале февраля совет IAAF оставил в силе дисквалификацию ВФЛА, членство которой было приостановлено в ноябре 2015 года, что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах под российским флагом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter