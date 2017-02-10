Мутко: ВФЛА проделала колоссальную работу по восстановлению, надо выполнить 2−3 критерия

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Ранее президент IAAF Себастьян Коу заявил Sky Sports, что членство ВФЛА в IAAF вряд ли будет восстановлено в 2017 году.

«Мне сложно это комментировать. Он президент международной федерации, он больше нас знает. Мы руководствуемся тем документом, который дали нашей федерации по итогам последнего заседания. Там такого нет, там сказано, что проделана колоссальная работа, что еще 2−3 критерия, над которыми надо поработать и, по-моему, к ноябрю представить работу по исполнению критериев», — сказал Мутко.

В начале февраля совет IAAF оставил в силе дисквалификацию ВФЛА, членство которой было приостановлено в ноябре 2015 года, что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах под российским флагом.