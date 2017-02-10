Рыпакова — чемпионка Казахстана в прыжках в длину
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Усть-Каменогорске стартовал чемпионата Казахстана в помещении по легкой атлетике.
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На первом месте в дисциплине прыжки в длину — Ольга Рыпакова, показавшая 6.44 м, второй результат — у Марии Овчинниковой, прыгнувшей на 5.92 м, третья — Анна Городкова (5.76 м).
Чемпионат Казахстана. Прыжки в длину
1. Ольга Рыпакова (ВКО) — 6.44
2. Мария Овчинникова (Карагандинская область) — 5.92
3. Анна Городкова (ЮКО) — 5.76.
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