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На первом месте в дисциплине прыжки в длину — Ольга Рыпакова, показавшая 6.44 м, второй результат — у Марии Овчинниковой, прыгнувшей на 5.92 м, третья — Анна Городкова (5.76 м).



Чемпионат Казахстана. Прыжки в длину



1. Ольга Рыпакова (ВКО) — 6.44

2. Мария Овчинникова (Карагандинская область) — 5.92

3. Анна Городкова (ЮКО) — 5.76.