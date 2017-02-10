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https://sport.mail.ru/news/athletics/28732617/
10 февраля 2017, 16:46 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Валентин Балахничев: Савинова попала в серию заговоров, которые были сформированы вокруг российского спорта

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев считает, что дисквалифицированная на четыре года бегунья Мария Савинова стала жертвой заговора.

Сегодня CAS признал легкоатлетку виновной в употреблении допинга в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года и лишил ее всех медалей, завоеванных в это время. Ее дисквалификация начинается с 24 августа 2015 года.

— Я давно симпатизирую Савиновой. Она попала в серию заговоров, которые были сформированы вокруг российского спорта, — сказал Балахничев. — Дело Марии имеет отношение к первой публикации Зеппельта и к первым доносам, которые они получили от своей бывшей подруги Степановой.

Я рад, что это не пожизненное наказание, как это было, например, в моем случае. У нее будет возможность нормально работать, а если захочет, то и выступать. Все зависит от того, как будет развиваться мировой спорт и от того, останется ли мотивация у спортсмена. Атлеты, выступающие в этом виде спорта, талантливы и их карьера продолжается до сорока лет.

Необходимо взвесить все «за» и «против» и принять решение, нужно ли обращаться в суд. Ведь этот процесс будет длиться не один год, к тому же многое будет зависеть от того, сможет ли она найти хороших юристов. На это нужны немалые деньги. Кроме того, судебные разбирательства могут идти и около трех лет, да еще и закончиться подтверждением озвученного решения. (Любовь КОНЯЕВА).
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Тренер: эмоциональное состояние Савиновой-Фарносовой удрученное

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская бегунья Мария Савинова-Фарносова, дисквалифицированная на четыре года за нарушение антидопинговых правил, эмоционально подавлена и удручена, она устала от судебных разбирательств. Такое мнение ТАСС высказал тренер бегуньи Владимир Казарин, также отстраненный от работы в легкой атлетике.
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