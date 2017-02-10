Лебедева подала апелляцию в CAS на лишение медалей ОИ

Международный олимпийский комитет 25 января объявил о лишении Лебедевой серебряных медалей Олимпиады-2008 в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы, в которой были обнаружены следы запрещённого препарата туринабола.



«Буквально сейчас оплатила взнос на подачу апелляции. Соответственно, подала её. Не скажу, с каким адвокатом буду работать, так как не хотела бы раскрывать все детали, мне рекомендовали не раскрывать этих подробностей», — сказала Лебедева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.