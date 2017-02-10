Тренер: эмоциональное состояние Савиновой-Фарносовой удрученное
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская бегунья Мария
Савинова-Фарносова, дисквалифицированная на четыре года за нарушение антидопинговых правил, эмоционально подавлена и удручена, она устала от судебных разбирательств. Такое мнение ТАСС высказал тренер бегуньи Владимир Казарин, также отстраненный от работы в легкой атлетике.
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В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил о дисквалификации
«Естественно, эмоциональное состояние у нас сейчас удрученное. Все это продолжается уже более двух лет, все уже устали от этого. Мне кажется, что на данный момент бесполезно идти в гражданский суд. Если CAS решил, то уже ничего не поделаешь, бесполезно», — сказал Казарин.
На вопрос о возвращении олимпийской награды Игр-2012 тренер ответил, что это личное дело спортсменки. «Отдавать или не отдавать олимпийскую медаль — это личное дело спортсменки, я бы на месте Савиновой медаль не отдал», — сказал Казарин.
Савинова и тренер Казарин обвинялись в нарушении антидопинговых правил независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Паунда. Поводом для расследования стали фильмы немецкого телеканала ARD, главными действующими лицами которого стали Юлия и Виталий Степановы. Степанова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, рассказала о систематических нарушениях российских легкоатлетов и их тренеров антидопинговых правил. Расследование Паунда привело к приостановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а также к отстранению всех легкоатлетов РФ от участия в Олимпиаде-2016, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.
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