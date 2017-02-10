Бриллиантова: Решения CAS достаточно для дисквалификации Савиновой-Фарносовой
МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решения Спортивного арбитражного суда (CAS) достаточно для дисквалификации российской бегуньи Марии Савиновой- Фарносовой. Об этом ТАСС сообщила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова.
Ранее в пятницу CAS дисквалифицировал
«Решение CAS по Савиновой означает, что результат этой спортсменки на Играх-2012 будет аннулирован, а сама она лишится золотой олимпийской медали. МОК не нужно принимать отдельное решение, для него вполне достаточно вердикта CAS», — сказала Бриллиантова.
Срок отсчета дисквалификации спортсменки ведется с 24 августа 2015 года.
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