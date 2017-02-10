Бриллиантова: Решения CAS достаточно для дисквалификации Савиновой-Фарносовой

Ранее в пятницу CAS дисквалифицировал Савинову-Фарносову на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты легкоатлетки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы. Поскольку Савинова- Фарносова является олимпийской чемпионкой 2012 года в Лондоне в беге на дистанции 800 метров, она будет лишена и этой медали.

«Решение CAS по Савиновой означает, что результат этой спортсменки на Играх-2012 будет аннулирован, а сама она лишится золотой олимпийской медали. МОК не нужно принимать отдельное решение, для него вполне достаточно вердикта CAS», — сказала Бриллиантова.

Срок отсчета дисквалификации спортсменки ведется с 24 августа 2015 года.