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https://sport.mail.ru/news/athletics/28731680/
10 февраля 2017, 16:08 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Бриллиантова: Решения CAS достаточно для дисквалификации Савиновой-Фарносовой

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решения Спортивного арбитражного суда (CAS) достаточно для дисквалификации российской бегуньи Марии Савиновой- Фарносовой. Об этом ТАСС сообщила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова.

Ранее в пятницу CAS дисквалифицировал Савинову-Фарносову на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты легкоатлетки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы. Поскольку Савинова- Фарносова является олимпийской чемпионкой 2012 года в Лондоне в беге на дистанции 800 метров, она будет лишена и этой медали.

«Решение CAS по Савиновой означает, что результат этой спортсменки на Играх-2012 будет аннулирован, а сама она лишится золотой олимпийской медали. МОК не нужно принимать отдельное решение, для него вполне достаточно вердикта CAS», — сказала Бриллиантова.

Срок отсчета дисквалификации спортсменки ведется с 24 августа 2015 года.
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