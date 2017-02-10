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10 февраля 2017, 15:37 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Легкоатлетка Савинова дисквалифицирована CAS на четыре года и лишена золота ОИ-2012

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бегунью Марию Савинову, которая с 2014 году носит фамилию Фарносова, на четыре года, начиная с 24 августа 2015-го, также она будет лишена всех медалей в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, включая золотую награду Олимпийских игр в Лондоне на дистанции 800 метров, сообщается в пресс-релизе CAS.

Легкоатлетка Савинова дисквалифицирована CAS на четыре года и лишена золота ОИ-2012 - Фото Увеличить
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Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года, которые были сокрыты Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), пожизненно отстранить ряд российских легкоатлетов, включая Савинову. Позже IAAF направила допинговые дела на рассмотрение CAS.

«На основе четких доказательств, включая данные, полученные из биологического паспорта, Мария Савинова-Фарносова была вовлечена в нарушение антидопинговых правил с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года и, соответственно, виновна в нарушении статьи правил IAAF «Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции», — говорится в заявлении CAS.

Согласно решению CAS, все результаты, достигнутые Савиновой с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года, аннулированы, также она лишена медалей, призов, премий и денежных средств, полученных за данный период времени.

Таким образом, Савинова лишена золотых наград Олимпиады-2012, чемпионата мира-2011, чемпионата Европы (две — 2010, 2011), а также серебра чемпионата мира-2013.

На Олимпиаде в Лондоне на дистанции 800 метров серебро завоевала южноафриканка Кастер Семеня, бронзу — россиянка Екатерина Поистогова, дело которой также находится на рассмотрении в CAS, четвертое место заняла кенийка Памела Джелимо.
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