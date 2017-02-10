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10 февраля 2017, 14:45 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Кенийка Перес Джепчирчир побила мировой рекорд в полумарафоне, победив в ОАЭ

Кенийка Перес Джепчирчир установила новый мировой рекорд в полумарафоне среди женщин, победив на соревнованиях в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

В пятницу 23-летняя Джепчирчир преодолела 20-километровую дистанцию за 1 час 5 минут 6 секунд, что на три секунды быстрее прежнего мирового рекорда, который в феврале 2015 года в Барселоне установила другая кенийка Флоренс Киплагат.

Ранее лучшим временем Джепчирчир в полумарафоне было 1 час 6 минут 39 секунд, показанное в 2016 году.

Полумарафон не является олимпийской дисциплиной.
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