Кенийка Перес Джепчирчир побила мировой рекорд в полумарафоне, победив в ОАЭ

В пятницу 23-летняя Джепчирчир преодолела 20-километровую дистанцию за 1 час 5 минут 6 секунд, что на три секунды быстрее прежнего мирового рекорда, который в феврале 2015 года в Барселоне установила другая кенийка Флоренс Киплагат.

Ранее лучшим временем Джепчирчир в полумарафоне было 1 час 6 минут 39 секунд, показанное в 2016 году.

Полумарафон не является олимпийской дисциплиной.