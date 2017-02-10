Коу: членство ВФЛА в IAAF вряд ли будет восстановлено в 2017 году

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«Скорее всего, членство ВФЛА не будет восстановлено в этом году», — сказал Коу.

По словам главы IAAF, нет никаких гарантий, что россияне смогут выступить на ЧМ по легкой атлетике в качестве нейтральных спортсменов.

«Мы можем увидеть некоторых российских атлетов на чемпионате мира в Лондоне в качестве нейтральных спортсменов, — заявил Коу. — Но нет никаких гарантий, что они смогут выступить».

Ранее IAAF оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов.