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10 февраля 2017, 14:02 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Коу: членство ВФЛА в IAAF вряд ли будет восстановлено в 2017 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в 2017 году вряд ли будет восстановлено. Об этом заявил президент IAAF Себастьян Коу, которого цитирует телеканал Sky sports.

По словам главы IAAF нет никаких гарантий что россияне смогут выступить на ЧМ по легкой атлетике в качестве нейтральных спортсменов. Увеличить
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«Скорее всего, членство ВФЛА не будет восстановлено в этом году», — сказал Коу.

По словам главы IAAF, нет никаких гарантий, что россияне смогут выступить на ЧМ по легкой атлетике в качестве нейтральных спортсменов.

«Мы можем увидеть некоторых российских атлетов на чемпионате мира в Лондоне в качестве нейтральных спортсменов, — заявил Коу. — Но нет никаких гарантий, что они смогут выступить».

Ранее IAAF оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов.
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