Шляхтин: тренеров, продолжающих работать в период отстранения, могут начать штрафовать

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В четверг Колобков провел совещание, в котором приняли участие представители ВФЛА, Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России, а также юристы.

«По итогам совещания ВФЛА, ЦСП даны поручения проработать эти вопросы — выработать единые механизмы реагирования в отношении временно отстраненных тренеров, которые продолжают тренировать спортсменов, невзирая на отстранение, — сказал Шляхтин. — Юристы должны выработать предложения по поводу наказания за подобную деятельность — административное, финансовое, либо увольнение — недопуск к работе. Нам дана неделя на выработку этих механизмов, далее они будут обсуждаться на следующем совещании».

В январе вышел новый фильм немецкого телеканала ARD, в котором бегун Андрей Дмитриев обвинил ряд российских тренеров по легкой атлетике, включая Сергея Епишина и Владимира Казарина, в нарушении антидопинговых правил. По словам Дмитриева, Казарин нарушил правила своего временного отстранения и продолжил работать с легкоатлетами.