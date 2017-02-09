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https://sport.mail.ru/news/athletics/28721152/
9 февраля 2017, 18:42 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шляхтин: Тренеров, продолжающих работать в период отстранения, могут начать штрафовать

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Министр спорта РФ Павел Колобков поручил выработать механизмы воздействия на специалистов, продолжающих тренировать легкоатлетов в период временного отстранения от работы, вплоть до введения штрафов и других мер административной ответственности. Об этом ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

По словам главы ВФЛА юристы должны выработать предложения по поводу наказания за подобную деятельность. Увеличить
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В четверг Колобков провел совещание, в котором приняли участие представители ВФЛА, Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России, а также юристы.

«По итогам совещания ВФЛА, ЦСП даны поручения проработать эти вопросы — выработать единые механизмы реагирования в отношении временно отстраненных тренеров, которые продолжают тренировать спортсменов, невзирая на отстранение, — сказал Шляхтин. — Юристы должны выработать предложения по поводу наказания за подобную деятельность — административное, финансовое, либо увольнение — недопуск к работе. Нам дана неделя на выработку этих механизмов, далее они будут обсуждаться на следующем совещании».

В январе вышел новый фильм немецкого телеканала ARD, в котором бегун Андрей Дмитриев обвинил ряд российских тренеров по легкой атлетике, включая Сергея Епишина и Владимира Казарина, в нарушении антидопинговых правил. По словам Дмитриева, Казарин нарушил правила своего временного отстранения и продолжил работать с легкоатлетами.
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