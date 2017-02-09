Борзаковский: Ничего оскорбительного в словах Виталия Мутко нет
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт. Ничего оскорбительного в адрес тренеров в словах вице-премьера РФ Виталия Мутко не было, приведенные высказывания — констатация факта, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.
Мутко во вторник, комментируя решение IAAF, решившей оставить в силе дисквалификацию ВФЛА как минимум до ноября 2017 года, заявил «Р-Спорт», что в России многие тренеры просто не понимают, как работать без допинга. Депутат Госдумы Валерий Газзаев позже заявил изданию «Коммерсант», что эти слова — «оскорбление всего тренерского цеха, и не только легкоатлетов».
«Не совсем понимаю реакцию Валерия Газзаева на слова Мутко. Я читал вчера высказывание Виталия Леонтьевича. Ничего оскорбительного в адрес “всего тренерского цеха” я там не увидел. Приведенные слова — это просто констатация факта того, что у нас, у легкой атлетики, было, и тех кардинальных изменений, которые идут сейчас. Я подчеркиваю, речь идет именно о легкой атлетике», — сказал Борзаковский.
Борзаковский отметил, что легкая атлетика в России находится в стадии реформ. «Мы сейчас находимся в стадии глобальной перестройки, — сказал он. — Перестройки всего, по всем направлениям. В том числе, и в плане антидопинга. Старое отживает. Новое пробивает себе дорогу. Это тот самый факт, о котором и говорит Виталий Леонтьевич».
«Я также не соглашусь с обвинением Мутко в том, что в его бытность на посту министра нашу сборную отстранили от Игр в Рио, — продолжил Борзаковский. — Да, беда в легкоатлетическую семью пришла именно в то время, когда нынешний
«Виталий Леонтьевич никогда не поддерживал тех, кто позволял себе идти к достижениям окольными путями. Это я говорю и как бывший спортсмен, и как нынешний руководитель сборной команды», — заключил собеседник агентства.
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