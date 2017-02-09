Борзаковский: Ничего оскорбительного в словах Виталия Мутко нет

Мутко во вторник, комментируя решение IAAF, решившей оставить в силе дисквалификацию ВФЛА как минимум до ноября 2017 года, заявил «Р-Спорт», что в России многие тренеры просто не понимают, как работать без допинга. Депутат Госдумы Валерий Газзаев позже заявил изданию «Коммерсант», что эти слова — «оскорбление всего тренерского цеха, и не только легкоатлетов».

«Не совсем понимаю реакцию Валерия Газзаева на слова Мутко. Я читал вчера высказывание Виталия Леонтьевича. Ничего оскорбительного в адрес “всего тренерского цеха” я там не увидел. Приведенные слова — это просто констатация факта того, что у нас, у легкой атлетики, было, и тех кардинальных изменений, которые идут сейчас. Я подчеркиваю, речь идет именно о легкой атлетике», — сказал Борзаковский.

Борзаковский отметил, что легкая атлетика в России находится в стадии реформ. «Мы сейчас находимся в стадии глобальной перестройки, — сказал он. — Перестройки всего, по всем направлениям. В том числе, и в плане антидопинга. Старое отживает. Новое пробивает себе дорогу. Это тот самый факт, о котором и говорит Виталий Леонтьевич».

«Я также не соглашусь с обвинением Мутко в том, что в его бытность на посту министра нашу сборную отстранили от Игр в Рио, — продолжил Борзаковский. — Да, беда в легкоатлетическую семью пришла именно в то время, когда нынешний вице-премьер возглавлял министерство спорта. Но это не его личная вина. Причин нашего нынешнего положения много. Какие-то объективные, но немало и субъективных, ни от кого из нас не зависящих. Много различных факторов, которые сошлись одновременно на одном виде спорта. Тот кризис, который мы сейчас имеем — это беда! И пытаться винить в ней одного человека, на мой взгляд, некорректно».

«Виталий Леонтьевич никогда не поддерживал тех, кто позволял себе идти к достижениям окольными путями. Это я говорю и как бывший спортсмен, и как нынешний руководитель сборной команды», — заключил собеседник агентства.