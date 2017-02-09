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9 февраля 2017, 12:33 | Летние: Легкая атлетика | Советский спорт

Юрий Борзаковский: Я, как патриот своей страны, выступал бы только под флагом России

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский рассказал, что российские легкоатлеты массово подают заявки на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

На данный момент уже подана 31 заявка на участие под нейтральным флагом.

— Я надеюсь, еще будут, все хотят соревноваться. Я прекрасно понимаю ребят — и Машу Кучину, и Сергея Шубенкова, вообще всех. Сереге еще один или два олимпийских цикла осталось. Сейчас мимо одной Олимпиады уже пролетели, и что будет дальше, неизвестно.

Я, как патриот своей страны, выступал бы только под флагом России. Но в то же время понимаю, что век спортсмен­а недолог. У кого-то 10 лет, а у кого-то всего 3−4 года, — цитирует Борзаковского «Собеседник».

Напомним, в декабре 2014 года бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов и его жена легкоатлетка Юлия были информаторами фильма немецкого канала ARD о допинге в российской легкой атлетике. После чего WADA создало независимую комиссию, по итогам работы которой IAAF приостановила членство ВФЛА.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.
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