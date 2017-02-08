Украинки победили олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту на турнире в Словакии

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Это был первый этап серии турниров International High Jump Tour.

Геращенко со второй попытки преодолела 1,93 м, которые стали ее лучшим результатом нынешнего сезона.

Еще одна украинка Юлия Левченко, завершила соревнования второй. Она с первой попытки преодолела 1,89 метров. Не допускала Юлия ошибок и на предыдущих высотах. Зато олимпийская чемпионка Рут Бейтиа из Испании хоть и перелетела планку на высоте 1,89 м с первой попытки, 1,85 преодолела только со второй и замкнула призовую тройку.