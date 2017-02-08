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8 февраля 2017, 23:09 | Летние: Легкая атлетика | УНИАН

Украинки победили олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту на турнире в Словакии

Финалистка Олимпийских игр, украинка Ирина Геращенко стала победительницей международного турнира по прыжкам в высоту Banskobystricka latka, который состоялся сегодня в Банска Быстрица (Словакия), сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Ирина Геращенко и Юлия <span class=error>Левченко</span> опередили <span class=error>Рут</span> <span class=error>Бейтиа</span>. Увеличить
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Это был первый этап серии турниров International High Jump Tour.

Геращенко со второй попытки преодолела 1,93 м, которые стали ее лучшим результатом нынешнего сезона.

Еще одна украинка Юлия Левченко, завершила соревнования второй. Она с первой попытки преодолела 1,89 метров. Не допускала Юлия ошибок и на предыдущих высотах. Зато олимпийская чемпионка Рут Бейтиа из Испании хоть и перелетела планку на высоте 1,89 м с первой попытки, 1,85 преодолела только со второй и замкнула призовую тройку.

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