Легкоатлет Меньков и еще 5 спортсменов направили индивидуальные заявки в IAAF
МОСКВА, 8 фев —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российские легкоатлеты Александр Меньков, Алексей Фёдоров, Денис Лукьянов, Валентин Смирнов, Анна Булгакова и Анна Крылова направили индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах, сообщила агентству «Р-Спорт» референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.
IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Подобные заявки уже отправлены в IAAF от 41 спортсмена.
«Индивидуальные заявки в IAAF направили Булгакова Анна, Меньков Александр, Лукьянов Денис, Смирнов Валентин, Фёдоров Алексей, Крылова Анна», — сказала Трущенкова по телефону.
Собеседница агентства отметила, что на данный момент ответов от IAAF на заявки не имеется.
Меньков является чемпионом мира 2013 года в прыжках в длину, Федоров — бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года в тройном прыжке, Булгакова — бронзовым призером чемпионата Европы 2012 года в метании молота, Смирнов — победителем летней Универсиады 2013 года в беге на 1500 метров, Лукьянов — серебряным призером чемпионата России-2016 в метании молота, Крылова недавно стала победительницей соревнований «Русская зима» в тройном прыжке.
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