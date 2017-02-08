Легкоатлет Меньков и еще 5 спортсменов направили индивидуальные заявки в IAAF

IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Подобные заявки уже отправлены в IAAF от 41 спортсмена.

«Индивидуальные заявки в IAAF направили Булгакова Анна, Меньков Александр, Лукьянов Денис, Смирнов Валентин, Фёдоров Алексей, Крылова Анна», — сказала Трущенкова по телефону.

Собеседница агентства отметила, что на данный момент ответов от IAAF на заявки не имеется.

Меньков является чемпионом мира 2013 года в прыжках в длину, Федоров — бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года в тройном прыжке, Булгакова — бронзовым призером чемпионата Европы 2012 года в метании молота, Смирнов — победителем летней Универсиады 2013 года в беге на 1500 метров, Лукьянов — серебряным призером чемпионата России-2016 в метании молота, Крылова недавно стала победительницей соревнований «Русская зима» в тройном прыжке.