Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28698675/
8 февраля 2017, 8:56 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Чемпионка ОИ-2008 бегунья Харпер-Нельсон из США дисквалифицирована на три месяца

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Чемпионка Олимпийских игр 2008 года в Пекине в беге на 100 метров с барьерами американская легкоатлетка Доун Харпер-Нельсон дисквалифицирована на три месяца из-за проваленного теста на допинг, сообщается на официальном сайте американского антидопингового агентства (USADA).

Внесоревновательная проба, сделанная 1 декабря 2016 года, показала наличие в организме 32-летней американки запрещенного вещества гидрохлоротиазид. Это вещество является диуаретиком и маскировочным агентом и входит в список запрещенных. Сообщается, что Харпер-Нельсон согласилась с обвинениями и наложенными санкциями.

В ходе расследования выяснилось, что вещество попало в организм спортсменки с лекарством от гипертонии, которое Харпер-Нельсон прописал врач. USADA приняла эти объяснения. Дисквалификация берет старт с 1 декабря 2016 года. Все результаты американки, показанные с этой даты, аннулированы.

Харпер-Нельсон также становилась серебряным призером на Играх-2012 в Лондоне и бронзовым призером чемпионата мира 2011 года в Тэгу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Telegraph: Паралимпийцы РФ не будут допущены к участию в ЧМ-2017 по легкой атлетике

Telegraph: Паралимпийцы РФ не будут допущены к участию в ЧМ-2017 по легкой атлетике

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) намерен не допустить россиян до участия в чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года, который проводится под его эгидой. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Еще 7 новостей  Все новости
6 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя