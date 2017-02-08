Чемпионка ОИ-2008 бегунья Харпер-Нельсон из США дисквалифицирована на три месяца

Внесоревновательная проба, сделанная 1 декабря 2016 года, показала наличие в организме 32-летней американки запрещенного вещества гидрохлоротиазид. Это вещество является диуаретиком и маскировочным агентом и входит в список запрещенных. Сообщается, что Харпер-Нельсон согласилась с обвинениями и наложенными санкциями.

В ходе расследования выяснилось, что вещество попало в организм спортсменки с лекарством от гипертонии, которое Харпер-Нельсон прописал врач. USADA приняла эти объяснения. Дисквалификация берет старт с 1 декабря 2016 года. Все результаты американки, показанные с этой даты, аннулированы.