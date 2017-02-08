Чемпионка ОИ-2008 бегунья Харпер-Нельсон из США дисквалифицирована на три месяца
МОСКВА, 8 фев —
Р-Спорт. Чемпионка Олимпийских игр 2008 года в Пекине в беге на 100 метров с барьерами американская легкоатлетка Доун Харпер-Нельсон дисквалифицирована на три месяца из-за проваленного теста на допинг, сообщается на официальном сайте американского антидопингового агентства (USADA).
Внесоревновательная проба, сделанная 1 декабря 2016 года, показала наличие в организме 32-летней американки запрещенного вещества гидрохлоротиазид. Это вещество является диуаретиком и маскировочным агентом и входит в список запрещенных. Сообщается, что
В ходе расследования выяснилось, что вещество попало в организм спортсменки с лекарством от гипертонии, которое
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