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7 февраля 2017, 23:48 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Метатели диска Бутенко и Панова победили на турнире в Адлере, выполнив нормативы ЧМ

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. Метатели диска Виктор Бутенко и Елена Панова победили на Всероссийских соревнованиях по метаниям памяти Анатолия Лунева в Адлере, выполнив нормативы на чемпионат мира.

Бутенко в своей лучшей попытке метнул диск на 65,07 метра (норматив на ЧМ — 65,00), Панова — на 61,38 (норматив — 61,20).

В метании молота победили Андрей Романов (73,42) и Елизавета Царева (68,44), в метании копья — Дмитрий Тарабин (76,55) и Вера Ребрик (57,56). Ни один из них не смог выполнить нормативы чемпионата мира.

Чемпионат России по длинным метаниям пройдет 15 — 17 февраля в Адлере.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетике (ВФЛА), после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. На данный момент россияне могут принять участие в международных турнирах как нейтральные атлеты при условии подачи в IAAF соответствующих индивидуальных заявок и их одобрения со стороны ассоциации, при этом каждая индивидуальная заявка российских спортсменов также должна быть одобрена ВФЛА.
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