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7 февраля 2017, 22:50 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Telegraph: Паралимпийцы РФ не будут допущены к участию в ЧМ-2017 по легкой атлетике

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) намерен не допустить россиян до участия в чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года, который проводится под его эгидой. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

МОСКВА 7 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (<span class=error>МПК</span>) намерен не допустить россиян до участия в чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года который проводится под его эгидой. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. Увеличить
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Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет 14—17 июля в Лондоне.

МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.

В январе МПК ответил отказом на просьбу ПКР разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Играм-2018. При этом МПК отметил, что Россия сохраняет возможность получить квоты на Игры благодаря двустороннему приглашению и освободившихся квот.

В мае исполком МПК рассмотрит вопрос допуска россиян к участию в международных соревнованиях и восстановления членства ПКР.
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«Англичане и американцы не хотят нас нигде видеть»

Чемпионка мира по легкой атлетике и серебряная медалистка Олимпийских игр Ольга Богословская заявила в интервью «Газете.Ru», что никаких положительных сдвигов в деле об отстранении российских легкоатлетов от международных соревнований нет. По ее мнению, к чемпионату мира в Лондоне допустят не всех 35 спортсменов, которые подали индивидуальные заявки на участие под нейтральным флагом.
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