«Англичане и американцы не хотят нас нигде видеть»

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— Как вы относитесь к решению Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) о сохранении дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и дальше?

— В принципе это решение было ожидаемым, поскольку летний чемпионат мира, а главный ориентир для всех спортсменов именно он, пройдет в Лондоне. Англичане плохо относятся к России и не хотят нас нигде видеть. Поэтому сроки возможного снятия санкций выглядят смешными. Объявили о ноябре.

А что такого должно произойти в ноябре? Не понятно, что это за дата — ноябрь 2017 года. Объяснение очень простое: называть сентябрь было бы сверхнаглостью. Чемпионат едва завершится. А ноябрь сойдет — сезон закончен, к следующему, мол, поглядим.

Я думаю, здесь ориентир был такой. Все это было затеяно не только перед Олимпиадой, но и в том числе перед зимним чемпионатом, который впервые за последние годы проходил в США. Никакие россияне там никому не нужны.

А нужен был триумф своих.

Я ничего не имею против президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Он очень хочет сделать хорошо, но у него маловато ресурсов. Если бы был такой человек, как Алишер Усманов (президент Международной федерации фехтования — «Газета.Ru»), стало бы иначе. Я у него спрашивала, много ли он сил потратил, чтобы уговорить коллег не отстранять российских фехтовальщиков от Олимпиады. Он ответил, что вообще никаких. Он всех собрал и сказал: «Есть два пути: либо вы голосуете, что все без исключения россияне выступают в Рио, и мы продолжаем продуктивно работать, либо вы голосуете отрицательно, и я ухожу».

А что такое «ухожу», понятно — значит, он уходит со всеми средствами, а они пусть потом ищут такого человека с такими ресурсами. Проголосовали единогласно.

— Какие критерии, по мнению ИААФ, до сих пор не выполнены ВФЛА и РУСАДА?

— Считаю, никакого прорыва в этой истории нет. Критерии крайне размыты. Они говорят: «Ваш культурный уровень…» А что с ним произойдет за полгода? Вырастит, снизится, или повернет в другую сторону? Рамки не очерчены. Они пишут: «Недостаточное количество проб». Только у кого их недостаточно, если UKADA берет наши пробы, если у них мощи не хватает, не хватает, чтобы взять их у всех спортсменов? Мы им говорим, что готовы оплатить даже, а они отвечают, что у них не хватает мощностей. Так это ваши проблемы. Возьмите еще пять лабораторий, заключите еще договора, и скажите, что UKADA договорился с такими-то и такими-то лабораториями.

Все это выглядит как издевательство, и никакое это не послабление, а они лишь производят какие-то телодвижения, показывая, что идут русским навстречу.

А то, что встречный путь лежит на совсем другом маршруте, никого не тревожит.

— Почему принято положительное решение насчет юношей до 15 лет, которые поедут на соревнования в венгерском Дьере?

— Все эти послабления, которым мы так радуемся, могли быть из списка о допуске спортсменов грудного возраста. Это смешно. Люди, которые еще не наработали никакой истории, еще остаются детьми. Некоторые еще даже не определились, будут ли они спортсменами. И для них это все обычная игра, а не вид спорта и профессиональная деятельность. Поэтому это не послабление, а натуральная глупость.

— С чем связаны полумеры ИААФ? РУСАДА может быть частично восстановлено в мае, но только в ноябре полностью. Что означает — «частично»?

— А они сами не ответят на это вопрос. Они продолжают твердить о недостаточном количестве проб. Паралимпийцы столкнулись с точно такой же проблемой, когда им говорят, что не могут переварить такое количество проб. Что же вы беретесь тогда?

— Почему так долго рассматривают индивидуальные заявки российских спортсменов?

— По большому счету, мы ничего не добились за исключением того, что, может быть, кого-то допустят в индивидуальном порядке, и вероятно стравив спортсменов нашей сборной. Я думаю, что не все 35 заявок будут удовлетворены, а это будет частично, точечно и индивидуально.

Я думаю, что они будут ковыряться поименно, потом, на мой взгляд, будут смотреть, в каких секторах и видах российские спортсмены могут отобрать медали у англичан.

Мы очень хорошо помним, как на Олимпиаде 2012 года начали снимать ходоков, считая количество медалей. И они добились того, чего хотели. Американцы были первыми, а англичане — третьими в общекомандном зачете. Кто бы мог представить и подумать когда-нибудь, что Британия выступит на Олимпиаде с большим шиком.

— Глава независимой инспекционной комиссии ИААФ Руне Андерсен приводил в пример доказательства насчет тренера Владимира Казарина, который якобы до сих пор работает со спортсменами, ссылаясь на последний сюжет телеканала ARD с участием информатора Андрея Дмитриева. Как вы относитесь к этому сюжету, и насколько правомерны доказательства?

— Им не нужны никакие доказательства, а надо, чтобы кто-то где-то громко прокричал: «Караул!» — и туда все сбежались. А толпа, которая должна сбежаться, уже подготовлена. Ведь Дмитриев говорит натуральную чушь, которая напоминает обычные наши кухонные разговоры о том, что правительство плохое, или во всем виноват Чубайс. Он говорит о том, что Министерство спорта нашло возможность дать взятки руководству ИААФ. И даже если это так, то он откуда знает и с какой стороны — Минспорта или ИААФ? Кто ему доложил?

Это вложенные в уста Дмитриева слова, которые они хотели слышать. Он их произнес, и все. И никто не задается вопросом, причем тут он, и откуда он знает.

Но это для них определенный повод.

Причем я уверена, что он никаких денег не брал, я ему верю в этом вопросе. Он четыре года жил в Америке, и я думаю, там есть какие-то другие преференции. Зачем он летал в Казахстан, да еще и под покровом ночи? Почему ему оплачивали полет?

И потом, если бы он сказал, что стучался в министерство, в ВФЛА, но его там не услышали, и он решил предпринять вот такой кардинальный метод. Но он же сам говорит, что когда его попросили все высказать на камеру, то он долго думал, прежде чем согласиться. Это мои предположения, но что-то там такое есть, и ему предложили какие-то преференции.

А что касается тренеров, то все они находятся на территории нашей страны, и с их стороны нет абсолютно никаких уголовно преследуемых действий.