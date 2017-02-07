«Англичане и американцы не хотят нас нигде видеть»
Чемпионка мира по легкой атлетике и серебряная медалистка Олимпийских игр Ольга Богословская заявила в интервью «Газете.Ru», что никаких положительных сдвигов в деле об отстранении российских легкоатлетов от международных соревнований нет. По ее мнению, к чемпионату мира в Лондоне допустят не всех 35 спортсменов, которые подали индивидуальные заявки на участие под нейтральным флагом.
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— Как вы относитесь к решению Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) о сохранении дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и дальше?
— В принципе это решение было ожидаемым, поскольку летний чемпионат мира, а главный ориентир для всех спортсменов именно он, пройдет в Лондоне. Англичане плохо относятся к России и не хотят нас нигде видеть. Поэтому сроки возможного снятия санкций выглядят смешными. Объявили о ноябре.
А что такого должно произойти в ноябре? Не понятно, что это за дата — ноябрь 2017 года. Объяснение очень простое: называть сентябрь было бы сверхнаглостью. Чемпионат едва завершится. А ноябрь сойдет — сезон закончен, к следующему, мол, поглядим.
Я думаю, здесь ориентир был такой. Все это было затеяно не только перед Олимпиадой, но и в том числе перед зимним чемпионатом, который впервые за последние годы проходил в США. Никакие россияне там никому не нужны.
А нужен был триумф своих.
Я ничего не имею против президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Он очень хочет сделать хорошо, но у него маловато ресурсов. Если бы был такой человек, как Алишер Усманов (президент Международной федерации фехтования — «Газета.Ru»), стало бы иначе. Я у него спрашивала, много ли он сил потратил, чтобы уговорить коллег не отстранять российских фехтовальщиков от Олимпиады. Он ответил, что вообще никаких. Он всех собрал и сказал: «Есть два пути: либо вы голосуете, что все без исключения россияне выступают в Рио, и мы продолжаем продуктивно работать, либо вы голосуете отрицательно, и я ухожу».
А что такое «ухожу», понятно — значит, он уходит со всеми средствами, а они пусть потом ищут такого человека с такими ресурсами. Проголосовали единогласно.
— Какие критерии, по мнению ИААФ, до сих пор не выполнены ВФЛА и РУСАДА?
— Считаю, никакого прорыва в этой истории нет. Критерии крайне размыты. Они говорят: «Ваш культурный уровень…» А что с ним произойдет за полгода? Вырастит, снизится, или повернет в другую сторону? Рамки не очерчены. Они пишут: «Недостаточное количество проб». Только у кого их недостаточно, если UKADA берет наши пробы, если у них мощи не хватает, не хватает, чтобы взять их у всех спортсменов? Мы им говорим, что готовы оплатить даже, а они отвечают, что у них не хватает мощностей. Так это ваши проблемы. Возьмите еще пять лабораторий, заключите еще договора, и скажите, что UKADA договорился с
Все это выглядит как издевательство, и никакое это не послабление, а они лишь производят
А то, что встречный путь лежит на совсем другом маршруте, никого не тревожит.
— Почему принято положительное решение насчет юношей до 15 лет, которые поедут на соревнования в венгерском Дьере?
— Все эти послабления, которым мы так радуемся, могли быть из списка о допуске спортсменов грудного возраста. Это смешно. Люди, которые еще не наработали никакой истории, еще остаются детьми. Некоторые еще даже не определились, будут ли они спортсменами. И для них это все обычная игра, а не вид спорта и профессиональная деятельность. Поэтому это не послабление, а натуральная глупость.
— С чем связаны полумеры ИААФ? РУСАДА может быть частично восстановлено в мае, но только в ноябре полностью. Что означает — «частично»?
— А они сами не ответят на это вопрос. Они продолжают твердить о недостаточном количестве проб. Паралимпийцы столкнулись с точно такой же проблемой, когда им говорят, что не могут переварить такое количество проб. Что же вы беретесь тогда?
— Почему так долго рассматривают индивидуальные заявки российских спортсменов?
— По большому счету, мы ничего не добились за исключением того, что, может быть,
Я думаю, что они будут ковыряться поименно, потом, на мой взгляд, будут смотреть, в каких секторах и видах российские спортсмены могут отобрать медали у англичан.
Мы очень хорошо помним, как на Олимпиаде 2012 года начали снимать ходоков, считая количество медалей. И они добились того, чего хотели. Американцы были первыми, а англичане — третьими в общекомандном зачете. Кто бы мог представить и подумать
— Глава независимой инспекционной комиссии ИААФ Руне Андерсен приводил в пример доказательства насчет тренера Владимира Казарина, который якобы до сих пор работает со спортсменами, ссылаясь на последний сюжет телеканала ARD с участием информатора Андрея Дмитриева. Как вы относитесь к этому сюжету, и насколько правомерны доказательства?
— Им не нужны никакие доказательства, а надо, чтобы
Это вложенные в уста Дмитриева слова, которые они хотели слышать. Он их произнес, и все. И никто не задается вопросом, причем тут он, и откуда он знает.
Но это для них определенный повод.
Причем я уверена, что он никаких денег не брал, я ему верю в этом вопросе. Он четыре года жил в Америке, и я думаю, там есть
И потом, если бы он сказал, что стучался в министерство, в ВФЛА, но его там не услышали, и он решил предпринять вот такой кардинальный метод. Но он же сам говорит, что когда его попросили все высказать на камеру, то он долго думал, прежде чем согласиться. Это мои предположения, но
А что касается тренеров, то все они находятся на территории нашей страны, и с их стороны нет абсолютно никаких уголовно преследуемых действий.
Они отовсюду отстранены: они не получают зарплату, их не берут на сборы, их нет ни в каких списках и они не получают финансирования. Но представьте такую ситуацию. Допустим, я его знакомая, подошла к нему и, зная, что он специалист, попросила помочь подкачать
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