ВФЛА надеется, что IAAF допустит спортсменов РФ до 18 лет до международных стартов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Следует отметить положительное решение Совета IAAF по допуску спортсменов до 15 лет к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов без подачи заявок. В то же время ВФЛА надеется на такое же решение в отношении спортсменов до 18 лет и ветеранов для их участия в международных соревнованиях», — говорится в сообщении пресс-службы.

В понедельник Cовет IAAF оставил в силе дисквалификацию ВФЛА, что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах. По итогам заседания право участвовать в соревнованиях получили спортсмены в возрасте до 15 лет.