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7 февраля 2017, 22:13 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА надеется, что IAAF допустит спортсменов РФ до 18 лет до международных стартов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) надеется, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустит российских спортсменов до 18 лет к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Также в ВФЛА надеются что допуск к международным соревнованиям получат ветераны. Увеличить
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«Следует отметить положительное решение Совета IAAF по допуску спортсменов до 15 лет к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов без подачи заявок. В то же время ВФЛА надеется на такое же решение в отношении спортсменов до 18 лет и ветеранов для их участия в международных соревнованиях», — говорится в сообщении пресс-службы.

В понедельник Cовет IAAF оставил в силе дисквалификацию ВФЛА, что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах. По итогам заседания право участвовать в соревнованиях получили спортсмены в возрасте до 15 лет.
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