Сундук в ВАДА. Почему российского флага не будет на чемпионатах мира и Европы
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет принята обратно в члены Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) как минимум до ноября текущего года. Это следует из рекомендации рабочей группы под руководством Руне Андерсена, которую утвердил совет ИААФ. Разъясняем, почему.
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Несмотря на то, что доклад, который комиссия Руне Андерсена представила на рассмотрение совета ИААФ, напечатан на четырех страницах, главная его часть, которая определяет положение российской легкой атлетики на ближайшее время, занимает всего пять строк. В новой «дорожной карте» с указанием мер, которые должна принять ВФЛА для восстановления своего членства в ИААФ, есть пункт, который от нее никак не зависит. А именно — Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) должно вернуть РУСАДА статус автономной и независимой национальной антидопинговой организации в России. Это должно произойти, согласно (вяло)текущему ныне процессу, только к ноябрю. И, значит, российские легкоатлеты не получат права выступать под своим флагом на зимнем чемпионате Европы в Белграде и летнем чемпионате мира в Лондоне, даже если выкопают канал с чистыми
Впрочем, не исключено, что комиссия Руне Андерсена
И, конечно же, Андерсен и компания не могли пройти мимо информации от этого самого информатора — в частности, сведений о том, что отстраненный от тренерской деятельности Владимир Казарин продолжает работать как минимум с двумя элитными российскими легкоатлетами. Объяснение ВФЛА о том, что она не вправе запретить Казарину заниматься частной практикой, рабочую группу ИААФ явно не устроило. Добавило керосина в огонь и снятие пяти легкоатлетов с соревнований в Оренбурге — как сообщалось, после информации о том, что в город приезжают антидопинговые инспекторы. Неважно, что внутреннее расследование ВФЛА выявило исключительно бытовые причины произошедшего — один загрипповал, второй забыл форму
В докладе, что интересно, хорошего больше, чем плохого. Там и слова о том, что президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин «работает без устали и продолжает впечатлять рабочую группу усилиями по реформированию ВФЛА», и позитивная оценка переговоров с представителем Следственного комитета РФ о ходе расследования деятельности
Но все это не имеет никакого значения. Потому что сейчас, если проводить аналогию со сказкой, снятие проклятья с российских легкоатлетов — на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук — в ВАДА. И до ноября нам до этого сундука не добраться.
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