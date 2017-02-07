Валерий Борзов: Атлетам РФ надо позволить выступить под нейтральным флагом

В ноябре 2015 года IAAF временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Российские атлеты могут быть допущены до международных стартов под нейтральным флагом после подачи соответствующих индивидуальных заявок.

«Прежде всего, нужно принимать решение, исходя из интересов спортсменов. Готовиться всю жизнь и не выступить на Олимпийских играх или чемпионате мира — это плохо. В этой ситуации нужно пойти на компромисс и дать возможность спортсменам выступить под нейтральным флагом», — сказал Борзов по телефону.

Собеседник агентства предположил, что «видимо, все те вскрытые российские пробы, которые были положительными, влияют на принятие решений (IAAF)». «Причем информация идет не только относительно спортсменов России, а Белоруссии, Украины, Ямайки, других стран. Я стою на стороне чистых спортсменов, потому что сам за счет методики и тяжелого труда достигал результатов. И, конечно, я на сто процентов против обманщиков. Поэтому нужно искать причины внутри России, а не за ее пределами. Мяч на половине поля России, нужно демонстрировать нулевую толерантность к допингу», — добавил он.

«Все эти меры, как принятие закона об уголовной ответственности за допинг, понятны. Но самое сложное — это неуправляемость процессами. Ведь многие тренеры и спортсмены самостоятельно принимают решения, утаивая их от руководства. И таких “торпедоносцев” у нас достаточно много, потому что коммерциализация спорта привела к тому, что многие, гоняясь за деньгами, рискуют. А сейчас риски сведены практически к нулю, поэтому лет пять назад я на Украине начал борьбу с такими процессами внутреннего порядка, за что и пострадал. Эта проблема свойственна всему миру — и бывшему соцлагерю, и странам СНГ, и многим другим странам», — рассказал Борзов.

Член МОК от Украины также отметил, что «надо было вовремя сориентироваться — и россиянам тоже». «Но не верили, видно. А когда уже загорелась крыша, нужно было занять четкую позицию. Но россияне обвиняли всех подряд, говоря о предвзятом отношении к себе, привязывая это к политической ситуации. Но россиянам лучше всего известно, что проблема далеко не в политике, а в системе. Мяч, который на половине России, надо хорошо обработать и перетерпеть все неприятности, а главное — не потерять резерв, молодежь», — поделился мнением он.