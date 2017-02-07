IAAF: Спортивные руководители в РФ делают неконструктивные публичные комментарии

В частности, в негативном ключе были представлены заявления ряда высокопоставленных руководителей российского спорта по ситуации с отстранением ВФЛА и проблемам с допингом в лёгкой атлетике РФ.



«Некоторые высокопоставленные российские чиновники сделали ряд крайне неконструктивных публичных комментариев. К примеру, вице-премьер Виталий Мутко сказал, что Россия “немного снизила активность в вопросе восстановления членства в IAAF, потому что со стороны IAAF не видно огромного желания восстановить членство”. Елена Исинбаева (избранная председателем наблюдательного совета РУСАДА) атаковала нового российского информатора Андрея Дмитриева за разоблачительные публикации в его блоге и за данные, представленные в документальном фильме ARD», — говорится в докладе.