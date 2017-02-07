IAAF: Спортивные руководители в РФ делают неконструктивные публичные комментарии
На официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций был опубликован доклад рабочей группы IAAF по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
В частности, в негативном ключе были представлены заявления ряда высокопоставленных руководителей российского спорта по ситуации с отстранением ВФЛА и проблемам с допингом в лёгкой атлетике РФ.
«Некоторые высокопоставленные российские чиновники сделали ряд крайне неконструктивных публичных комментариев. К примеру,
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