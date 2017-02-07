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https://sport.mail.ru/news/athletics/28687089/
7 февраля 2017, 10:55 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

IAAF: Спортивные руководители в РФ делают неконструктивные публичные комментарии

На официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций был опубликован доклад рабочей группы IAAF по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

В частности, в негативном ключе были представлены заявления ряда высокопоставленных руководителей российского спорта по ситуации с отстранением ВФЛА и проблемам с допингом в лёгкой атлетике РФ.

«Некоторые высокопоставленные российские чиновники сделали ряд крайне неконструктивных публичных комментариев. К примеру, вице-премьер Виталий Мутко сказал, что Россия “немного снизила активность в вопросе восстановления членства в IAAF, потому что со стороны IAAF не видно огромного желания восстановить членство”. Елена Исинбаева (избранная председателем наблюдательного совета РУСАДА) атаковала нового российского информатора Андрея Дмитриева за разоблачительные публикации в его блоге и за данные, представленные в документальном фильме ARD», — говорится в докладе.
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