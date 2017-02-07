The Times: IAAF ждёт от РФ ответ на «доказательства доклада Макларена»

Глава независимой инспекционной комиссии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен заявил, сборная легкоатлетов России не будет выступать на чемпионате мира в августе 2017 года, а Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) до соревнований не будет возвращено членство в IAAF. Об этом пишет The Times.

Андерсен уточнил, что членство ВФЛА восстановится не раньше ноября. Об этом представитель IAAF заявил на пресс-конференции в Монако сегодня, 7 февраля.

От российской стороны международная организация ждёт ответ на «доказательства из доклада Макларена». Анлерсен заявил, что российский вице-премьер и бывший министр спорта Виталий Мутко, «пытаясь оправдать российскую систему», сделал «чрезвычайно бесполезные публичные заявления».

Андерсен подчеркнул, что в IAAF поступили из России обращения от 35 легкоатлетов: спортсмены хотят принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Как уточняет издание, ассоциация запретила легкоатлетам соревноваться за команды других стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля министр спорта России Павел Колобков заявил о выполнении ВФЛА подавляющего числа критериев IAAF.

При этом совет IAAF заявил, что дисквалификация ВФЛА остаётся в силе: «Возвращение российских легкоатлетов на международную арену не под нейтральным флагом невозможно как минимум до ноября, пока, согласно дорожной карте, статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) как соответствующего кодексу [Всемирного антидопингового агентства] WADA не будет восстановлен».