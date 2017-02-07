The Times: IAAF ждёт от РФ ответ на «доказательства доклада Макларена»
В докладе Макларена Россию обвиняют в системном применении допинга, в котором замешаны российское министерство спорта и ФСБ.
Глава независимой инспекционной комиссии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен заявил, сборная легкоатлетов России не будет выступать на чемпионате мира в августе 2017 года, а Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) до соревнований не будет возвращено членство в IAAF. Об этом пишет The Times.
Андерсен уточнил, что членство ВФЛА восстановится не раньше ноября. Об этом представитель IAAF заявил на
От российской стороны международная организация ждёт ответ на «доказательства из доклада Макларена». Анлерсен заявил, что российский
Андерсен подчеркнул, что в IAAF поступили из России обращения от 35 легкоатлетов: спортсмены хотят принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Как уточняет издание, ассоциация запретила легкоатлетам соревноваться за команды других стран.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля министр спорта России Павел Колобков заявил о выполнении ВФЛА подавляющего числа критериев IAAF.
При этом совет IAAF заявил, что дисквалификация ВФЛА остаётся в силе: «Возвращение российских легкоатлетов на международную арену не под нейтральным флагом невозможно как минимум до ноября, пока, согласно дорожной карте, статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) как соответствующего кодексу [Всемирного антидопингового агентства] WADA не будет восстановлен».
Напомним, IAAF полностью дисквалифицировала ВФЛА после того, как независимая комиссия WADA в минувшем ноябре года обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил. Все российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований, в том числе от Олимпийский игр-2016 в
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