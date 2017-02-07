На чемпионате мира россияне смогут выступить только под нейтральным флагом

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«ВФЛА не будет восстановлена как член ИААФ, пока РУСАДА не будет полностью соответствовать Кодексу ВАДА и не начнет функционировать.

С декабря произошел ряд событий, которые нельзя назвать продуктивными. В частности, комментарии вице-премьера России Виталия Мутко, доказательства, что еще один отстраненный тренер работает с атлетами, ограниченное количество тестов на национальном уровне.

С тестированием есть определенные проблемы, но остальное было позитивным, в том числе продуктивные встречи с главой ВФЛА Дмитрием Шляхтиным, который действительно проделал огромную работу. Инспекционная комиссия ИААФ может рекомендовать частичное восстановление ВФЛА в правах при выполнении федерацией ряда условий.

Но на данный момент мораторий на восстановление членства ВФЛА сохраняется,

— сказал Андерсен на пресс-конференции заседания Совета ИААФ.

Однако затем глава рабочей группы ИААФ дал понять, что членство РУСАДА в Международном антидопинговом агентстве (WADA) может быть частично восстановлено уже в мае.

«Мы надеемся, что РУСАДА к маю 2017 года выполнит все требования и будет полностью соответствовать кодексу WADA и тогда же будет восстановлено членство российской организации частично. Полное же членство РУСАДА в WADA в случае соблюдения всех вышеуказанных условий будет восстановлено в ноябре».

Решение же по допуску к выступлениям российских легкоатлетов на международных соревнованиях осталось неизменным — побороться за медали международных турниров, включая чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа, возможно только под нейтральным флагом.

«Что касается участия в международных соревнованиях российских спортсменов, то это другой вопрос,

в июне прошлого года было принято решение об индивидуальном допуске российских спортсменов под нейтральным флагом.

Также на заседании стало известно, что на данный момент 35 легкоатлетов из России подали заявки для выступления под нейтральным флагом на международных соревнованиях.

Член совета ИААФ Михаил Бутов после заседания остался разочарован его итогами, добавив, что заявки российских спортсменов, которые могут получить возможность выступать в нейтральном статусе, будут рассмотрены в ближайшее время.

«Мы сегодня услышали на пресс-конференции, что восстановление ВФЛА в своих правах возможно не раньше ноября, это, конечно, очень печально. Возвращение ВФЛА увязывается с восстановлением РУСАДА, а оно по проекту пока намечено на ноябрь. В этих реалиях нам придется дальше жить.

По российским спортсменам, которые могут получить возможность выступать в нейтральном статусе, ничего нового не принято — в ближайшее время ИААФ даст ответ на полученные заявки,

— приводит слова Бутова ТАСС.

Незадолго до объявления решения Совета ИААФ свою оценку происходящему дал министр спорта России Павел Колобков. Он заявил, что отечественные легкоатлеты заслужили право принять участие во всех международных соревнованиях.

«В эти дни проходит совет Международной федерации легкой атлетики, там должен быть заслушан доклад рабочей группы по выполнению ВФЛА критериев для восстановления своего членства. Я могу сказать, что подавляющее число критериев со стороны нашей федерации выполнены. ВФЛА уже попросила ИААФ предоставить конкретную дорожную карту со сроками восстановления федерации.

Что касается легкой атлетики, это временное решение. Вопрос участия наших спортсменов под флагом ИААФ рассматривается в связи с тем, что отстранена наша федерация.

Наши легкоатлеты заслужили право принять участие во всех международных соревнованиях.

Причем не только ведущие спортсмены, но и юниоры, ветераны, которые сейчас не имеют такой возможности. Весь мир знает, какую страну представляют наши легкоатлеты, несмотря на то, под каким флагом они будут выступать, — цитирует Колобкова «Р-Спорт».

Более полугода назад, в мае 2016 года американское издание The New York Times опубликовало интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором тот обвинил ряд российских атлетов в употреблении запрещенных препаратов.

Также Родченков поведал о манипуляциях с допинг-пробами во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи и разработанном им допинговом коктейле на основе алкоголя, который принимали атлеты.

Данное интервью всколыхнуло спортивную общественность: ВАДА начало расследование, в результате которого независимый эксперт.

Ричард Макларен представил две части доклада. В них он обвинил Россию в создании системы поддержки допинга и махинациях с ним во время крупных турниров в период с 2011 по 2015 год, включая Олимпиаду в Лондоне и домашние зимние Игры в Сочи.