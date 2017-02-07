Шубенков: Решения IAAF никак не способствуют выступлению россиян на турнирах

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В понедельник IAAF на заседании в Монако оставил в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. Полного восстановления, по словам главы рабочей группы Руне Андерсена, российская легкая атлетика дождется не раньше ноября 2017 года. Таким образом, сборная России не сможет выступить на чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

«Не думаю, что Руне не в курсе, что все атлеты пытались подать заявки на участие в турнирах, и всем было благополучно отказано, кроме Дарьи Клишиной. И он называет это тем, что возможность участия у нас есть? Но опять же я считаю, что ситуация коренным образом никак не изменилась. IAAF говорит одно, а как будет действовать и принимать решение — совершенно другое, и мы посмотрим, что они сделают в ближайшие месяцы», — сказал Шубенков.

«Кто будет оплачивать спортсменам выступление, если нас в итоге допустят? Пока даже не могу сказать ничего об этом. Допустят — не допустят, пока никаких перспектив у нас нет. Вот у Руне Андерсена все хорошо, все могут выступать под нейтральным флагом, вот только почему-то мы не выступаем», — добавил он.

Российские спортсмены имеют шанс выступить как на мировом первенстве, так и на других международных турнирах под нейтральным флагом. Для этого, по словам главы рабочей группы, они должны соответствовать выдвинутым IAAF критериям. На данный момент IAAF получила 35 заявок для выступления под нейтральным флагом, в том числе от олимпийского чемпиона 2012 года в прыжках в высоту Ивана Ухова, бронзового призера Игр-2012 в прыжках в высоту Светланы Школиной и Шубенкова.

Первым крупным турниром, на котором российский легкоатлеты могут выступить как независимые спортсмены, будет чемпионат Европы в помещении в Белграде, который пройдет с 3 по 5 марта 2017 года.