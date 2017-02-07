Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28686677/
7 февраля 2017, 10:28 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА и Минспорт продолжают работу по финансированию выступлений легкоатлетов РФ

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вопрос финансирования российских легкоатлетов, которые намерены выступить на чемпионате Европы в помещениях и чемпионате мира под нейтральным флагом, продолжает решаться Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) совместно с Министерством спорта РФ. Об этом ТАСС сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Российские легкоатлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию ВФЛА, что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах. Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов, которые не допускаются к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры.

«Давайте все делать поэтапно, когда узнаем имена, тогда и будем рассуждать, как и на что они поедут. Вопрос финансирования мы обсуждаем с Минспортом, он требует времени», — сказал Шляхтин.

Чемпионат Европы в помещениях пройдет с 3 по 5 марта в Белграде, чемпионат мира состоится в Лондоне с 5 по 13 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
7 февраля

Колобков: легкоатлеты РФ в случае удовлетворения заявок в IAAF получат финансирование

Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтингов IBF

Сборная России обновила рекорд по числу медалей на зимних Универсиадах