Колобков: Легкоатлеты РФ в случае удовлетворения заявок в IAAF получат финансирование
МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские легкоатлеты в случае удовлетворения их заявок Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) для выступления на международных соревнованиях обязательно получат финансирование на участие в них. Об этом ТАСС сообщил глава Министерства спорта РФ Павел Колобков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Совет IAAF в понедельник на заседании принял решение продлить отстранение российских спортсменов, которое может быть снято не раньше ноября. Таким образом, сборная России не сможет выступить на чемпионате мира этого года в Лондоне в августе. При этом отечественные легкоатлеты могут выступить на международных стартах под нейтральным флагом — решение об этом IAAF должно принять в ближайшее время.
«Мы найдем решение этого (финансового) вопроса. Если спортсменов допустят до соревнований, финансирование будет», — сказал Колобков.
На данный момент IAAF получила 35 заявок от российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Первым крупным международным стартом является чемпионат Европы в помещении в Белграде
IAAF отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях с ноября 2015 года по причине многочисленных случаев нарушений отечественными легкоатлетами антидопинговых правил. Таким образом, сборная России лишилась возможности выступить, в том числе, на Олимпийских играх 2016 года — единственной легкоатлеткой, получившей возможность выступить
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter