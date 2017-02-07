Колобков: легкоатлеты РФ в случае удовлетворения заявок в IAAF получат финансирование

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Совет IAAF в понедельник на заседании принял решение продлить отстранение российских спортсменов, которое может быть снято не раньше ноября. Таким образом, сборная России не сможет выступить на чемпионате мира этого года в Лондоне в августе. При этом отечественные легкоатлеты могут выступить на международных стартах под нейтральным флагом — решение об этом IAAF должно принять в ближайшее время.

«Мы найдем решение этого (финансового) вопроса. Если спортсменов допустят до соревнований, финансирование будет», — сказал Колобков.

На данный момент IAAF получила 35 заявок от российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Первым крупным международным стартом является чемпионат Европы в помещении в Белграде 3—5 марта .