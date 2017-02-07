Мутко: Российские тренеры не понимают, как работать без допинга
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Много злоупотреблений и нарушений было в работе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), спортсмены нарушали правила, тренеры не понимали, как можно работать без допинга, но за последний год организация проделала колоссальную работу, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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В понедельник состоялось заседание совета IAAF. На
«ВФЛА — общественная организация, там было очень много злоупотреблений, нарушений. Спортсмены нарушали правила, многие тренеры не понимают, как можно работать без допинга, и им уже пора на покой. Но за последний год проделана колоссальная работа. У нас новое руководство ВФЛА, новый главный тренер, новые
В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА и отстранила россиян от международных стартов после доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российской легкой атлетике. Для восстановления членства ВФЛА была создана специальная рабочая группа во главе с Андерсеном.
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