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7 февраля 2017, 16:08 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Мутко: Российские тренеры не понимают, как работать без допинга

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Много злоупотреблений и нарушений было в работе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), спортсмены нарушали правила, тренеры не понимали, как можно работать без допинга, но за последний год организация проделала колоссальную работу, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Много злоупотреблений и нарушений было в работе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) спортсмены нарушали правила тренеры не понимали как можно работать без допинга но за последний год организация проделала колоссальную работу заявил агентству Р-Спорт вице-премьер РФ Виталий Мутко. Увеличить
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В понедельник состоялось заседание совета IAAF. На пресс-конференции по итогам совета глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что членство ВФЛА еще не восстановлено, и для этого организация должна проделать работу в рамках дорожной карты. Он уточнил, что о восстановлении не имеет смысла говорить до ноября — срока, когда, возможно, будет восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«ВФЛА — общественная организация, там было очень много злоупотреблений, нарушений. Спортсмены нарушали правила, многие тренеры не понимают, как можно работать без допинга, и им уже пора на покой. Но за последний год проделана колоссальная работа. У нас новое руководство ВФЛА, новый главный тренер, новые вице-президенты, новые списки спортсменов. Все спортсмены под контролем, все тестируются», — сказал Мутко по телефону.

В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА и отстранила россиян от международных стартов после доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российской легкой атлетике. Для восстановления членства ВФЛА была создана специальная рабочая группа во главе с Андерсеном.
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