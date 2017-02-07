Мутко: IAAF не хочет быть пионером снятия санкций с РФ, решение по ВФЛА ожидаемое

В понедельник состоялось заседание совета IAAF. На пресс-конференции по итогам совета глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что членство ВФЛА еще не восстановлено, и для этого организация должна проделать работу в рамках дорожной карты. Он уточнил, что о восстановлении не имеет смысла говорить до ноября — срока, когда, возможно, будет восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Здесь есть общая тенденция отношения к России, и IAAF не хочет быть пионером в плане снятия каких-то ограничений в отношении РФ, — сказал Мутко по телефону. — Если бы они сделали это, то выглядели бы не очень хорошо с точки зрения остальных стран (поддерживающих эти ограничения). Отсюда такое половинчатое решение. Наша молодежь получила возможность участвовать в соревнованиях — это уже неплохо».