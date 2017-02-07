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7 февраля 2017, 9:54 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Мутко: IAAF не хочет быть пионером снятия санкций с РФ, решение по ВФЛА ожидаемое

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не хочет быть пионером в вопросе снятия санкций с РФ, решение по продлению отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ожидаемое, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Артем Калинин.</em> Международная ассоциация легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) не хочет быть пионером в вопросе снятия санкций с РФ решение по продлению отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) ожидаемое заявил агентству Р-Спорт <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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В понедельник состоялось заседание совета IAAF. На пресс-конференции по итогам совета глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что членство ВФЛА еще не восстановлено, и для этого организация должна проделать работу в рамках дорожной карты. Он уточнил, что о восстановлении не имеет смысла говорить до ноября — срока, когда, возможно, будет восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Здесь есть общая тенденция отношения к России, и IAAF не хочет быть пионером в плане снятия каких-то ограничений в отношении РФ, — сказал Мутко по телефону. — Если бы они сделали это, то выглядели бы не очень хорошо с точки зрения остальных стран (поддерживающих эти ограничения). Отсюда такое половинчатое решение. Наша молодежь получила возможность участвовать в соревнованиях — это уже неплохо».

«Решение, в принципе, ожидаемое. Ничего другого со стороны IAAF ждать не приходилось. У нас огромная страна, наверное, какие-то отстраненные тренеры где-то с кем-то работают. Надо этого не допускать. А так здесь за каждым словом недосказанность. Вы упрекаете нас, что мы мало тестируем спортсменов, но мы полностью отданы под крыло UKAD. Если посмотреть, то больше всего в прошлом году проб взяли как раз у наших легкоатлетов, но вы же не можете тестировать спортсменов, которые ни к чему не готовятся. Получается замкнутый круг», — добавил собеседник агентства.
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