Мутко: IAAF не хочет быть пионером снятия санкций с РФ, решение по ВФЛА ожидаемое
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не хочет быть пионером в вопросе снятия санкций с РФ, решение по продлению отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ожидаемое, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Видимо, что-то случилось...
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В понедельник состоялось заседание совета IAAF. На
«Здесь есть общая тенденция отношения к России, и IAAF не хочет быть пионером в плане снятия
«Решение, в принципе, ожидаемое. Ничего другого со стороны IAAF ждать не приходилось. У нас огромная страна, наверное,
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