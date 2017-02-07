Эфиопский бегун проведет минимум три года в тюрьме из- за употребления мельдония
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Эфиопский бегун на дальние дистанции Гирмая Бирахуна проведет в тюрьме не менее трех лет
из-за употребления запрещенного вещества мельдония. Об этом сообщил президент местной федерации легкой атлетики и известный в прошлом бегун Хайле Гебреселассие, слова которого приводит The Independent.
Ранее в Эфиопии был принят закон, который предусматривает от трех до пяти лет тюремного заключения для спортсменов за применения допинга. Запрещенный препарат был обнаружен в
«В следующем месяце впервые в Эфиопии легкоатлет будет отправлен в тюрьму за употребление запрещенных веществ, мне страшно и грустно за него. Три года минимум, это очень суровое наказание. Многие обвиняют меня в этом, но закон принимало правительство», — сказал Гебреселассие.
Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) с 1 января 2016 года. При этом с начала года
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter