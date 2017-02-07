Бутов: IAAF в ближайшее время вынесет решение по заявкам российских легкоатлетов

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6 февраля состоялся очередной совет IAAF, который принял ряд решений по российской легкой атлетике, чья федерация до сих пор не восстановлена в своих международных правах.

«Мы сегодня услышали на пресс-конференции, что восстановление ВФЛА в своих правах возможно не раньше ноября, это конечно, очень печально — заметил Бутов. — Возвращение ВФЛА увязывается с восстановлением РУСАДА, а оно по проекту пока намечено на ноябрь. В этих реалиях нам придется дальше жить. По российским спортсменам, которые могут получить возможность выступать в нейтральном статусе, ничего нового не принято — в ближайшее время IAAF даст ответ на полученные заявки».

«Подтверждено, что нашим спортсменам в этом статусе будет разрешено выступать на чемпионатах Европы и мира. Ну, а дальше следуют все те же претензии по необходимости изменений нашей антидопинговой культуры, менталитету. Надо объединиться на основе жесткого противостояния применению запрещенных средств и дальше работать, создавать и развивать точки роста современной легкой атлетики. Да и в пример другим», — отметил собеседник агентства.

На данный момент 35 российских легкоатлетов согласно рекомендации IAAF, выработанной на время отстранения ВФЛА, подали индивидуальные заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе в соответствии с правилами.

Разрешение юным атлетам РФ выступать на международных стартах — разумный шаг

Бутов назвал решение IAAF допустить до участия в международных соревнованиях российских легкоатлетов не старше 15 лет логичным и разумным.

«Главным позитивным итогом Совета IAAF стало разрешение выступать на международных соревнованиях российским спортсменам до 15 лет, — заметил Бутов. — Мы давно просили об этом рабочую группу, да и я писал на эту тему в Совет. Это логичный и разумный шаг».