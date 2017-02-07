Бутов: IAAF в ближайшее время вынесет решение по заявкам российских легкоатлетов
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Специальное созданное Бюро Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ближайшее время даст ответы на индивидуальные заявки российских легкоатлетов, желающих в создавшихся условиях выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС член совета IAAF Михаил Бутов, который также входит в президиум Всероссийской федерации легкой атлетики.
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6 февраля состоялся очередной совет IAAF, который принял ряд решений по российской легкой атлетике, чья федерация до сих пор не восстановлена в своих международных правах.
«Мы сегодня услышали на
«Подтверждено, что нашим спортсменам в этом статусе будет разрешено выступать на чемпионатах Европы и мира. Ну, а дальше следуют все те же претензии по необходимости изменений нашей антидопинговой культуры, менталитету. Надо объединиться на основе жесткого противостояния применению запрещенных средств и дальше работать, создавать и развивать точки роста современной легкой атлетики. Да и в пример другим», — отметил собеседник агентства.
На данный момент 35 российских легкоатлетов согласно рекомендации IAAF, выработанной на время отстранения ВФЛА, подали индивидуальные заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе в соответствии с правилами.
Разрешение юным атлетам РФ выступать на международных стартах — разумный шаг
Бутов назвал решение IAAF допустить до участия в международных соревнованиях российских легкоатлетов не старше 15 лет логичным и разумным.
«Главным позитивным итогом Совета IAAF стало разрешение выступать на международных соревнованиях российским спортсменам до 15 лет, — заметил Бутов. — Мы давно просили об этом рабочую группу, да и я писал на эту тему в Совет. Это логичный и разумный шаг».
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