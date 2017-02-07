Россию в правах пока не восстановят. Что требует ИААФ?
В преддверии заседания Совета Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) прошла
пресс-конференция, на которой, в частности, был озвучен вопрос восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). «СЭ» собрал самые важные высказывания.
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Главным докладчиком по «российскому вопросу» выступал глава независимой инспекционной комиссии Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Руне Андерсен.
«Российская сторона заверила рабочую группу, что будет полностью сотрудничать с французскими следователями, расследующими допинговые дела с возможным участием бывших руководителей ВФЛА и ИААФ. Российские следственные органы будут тщательно работать по тезисам из доклада профессора Макларена и те, кто будут признаны виновными, будут привлечены к ответственности.
Мы встречались с Андреем Дмитриевым, бегуном на 1500 м, который с коллегами старается распространить идеи чистого спорта среди атлетов. Мы встречались также представителем РУСАДА, который выразил уверенность, что агентство сможет соответствовать кодексу ВАДА к маю и полностью быть восстановлено к ноябрю 2017. И наконец, также состоялась встреча с новым министром спорта Павлом Колобковым, который уверил, что министерство окажет полную поддержку РУСАДА, но не будет никоим образом вмешиваться в его работу, — рассказал Андерсен на
По итогам последней встречи, рабочая группа будет рекомендовать восстановление ВФЛА в случае выполнения следующих критериев:
— Требования, которые раньше были предъявлены к ВФЛА должны быть выполнены и организация должна продолжать развиваться в верном направлении;
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— ВФЛА должна объяснить, как будет двигаться вперед: все отстраненные спортсмены и другой персонал, находящийся под юрисдикцией ВФЛА, должны быть действительно отстранены, это должно быть сделано эффективно и вовремя;
— должна быть официальная должная реакция на доклад Макларена. Особенности в отношении сторон, названных в докладе Ричарда Макларена: министерство спорта, ФСБ и ЦСП. Указанные стороны должны либо признать, либо опровергнув факты, озвученные в докладе; — — ведущие тренеры, атлеты и руководители ВФЛА должны выразить поддержку чистому спорту, Андрею Дмитриеву и его коллегам;
— РУСАДА должна полностью соответствовать кодексу ВАДА и быть полностью независимой национальной антидопинговой организацией.
«Все это должно быть выполнено для полного восстановления ВФЛА, — сказал Андерсен. — Однако до того, как восстановление случится, российские спортсмены могут подавать заявки на участие в соревнованиях под нейтральным флагом, если они соответствуют специфическим критериям. Рабочая группа также рекомендовала Совету ИААФ удовлетворить запрос ВФЛА, чтобы молодые российские атлеты до 15 лет могли принимать участие в международных стартах без
Базируясь на данных рабочей группы, Совет принял решение не восстанавливать ВФЛА в правах на данный момент, пока ВФЛА не выполнит все ключевые пункты. В то же время дать полное разрешение спортсменам до 15 лет полное право участия в международных стартах, а атлетам до 18 лет — по индивидуальным заявкам.
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