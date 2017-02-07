Россию в правах пока не восстановят. Что требует ИААФ?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Главным докладчиком по «российскому вопросу» выступал глава независимой инспекционной комиссии Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Руне Андерсен.

«Российская сторона заверила рабочую группу, что будет полностью сотрудничать с французскими следователями, расследующими допинговые дела с возможным участием бывших руководителей ВФЛА и ИААФ. Российские следственные органы будут тщательно работать по тезисам из доклада профессора Макларена и те, кто будут признаны виновными, будут привлечены к ответственности.

Мы встречались с Андреем Дмитриевым, бегуном на 1500 м, который с коллегами старается распространить идеи чистого спорта среди атлетов. Мы встречались также представителем РУСАДА, который выразил уверенность, что агентство сможет соответствовать кодексу ВАДА к маю и полностью быть восстановлено к ноябрю 2017. И наконец, также состоялась встреча с новым министром спорта Павлом Колобковым, который уверил, что министерство окажет полную поддержку РУСАДА, но не будет никоим образом вмешиваться в его работу, — рассказал Андерсен на пресс-конференции.

По итогам последней встречи, рабочая группа будет рекомендовать восстановление ВФЛА в случае выполнения следующих критериев:

— Требования, которые раньше были предъявлены к ВФЛА должны быть выполнены и организация должна продолжать развиваться в верном направлении;

— допинг-тестирование российских атлетов должно проходить без каких-то инцидентов;

— ВФЛА должна объяснить, как будет двигаться вперед: все отстраненные спортсмены и другой персонал, находящийся под юрисдикцией ВФЛА, должны быть действительно отстранены, это должно быть сделано эффективно и вовремя;

— должна быть официальная должная реакция на доклад Макларена. Особенности в отношении сторон, названных в докладе Ричарда Макларена: министерство спорта, ФСБ и ЦСП. Указанные стороны должны либо признать, либо опровергнув факты, озвученные в докладе; — — ведущие тренеры, атлеты и руководители ВФЛА должны выразить поддержку чистому спорту, Андрею Дмитриеву и его коллегам;

— РУСАДА должна полностью соответствовать кодексу ВАДА и быть полностью независимой национальной антидопинговой организацией.

«Все это должно быть выполнено для полного восстановления ВФЛА, — сказал Андерсен. — Однако до того, как восстановление случится, российские спортсмены могут подавать заявки на участие в соревнованиях под нейтральным флагом, если они соответствуют специфическим критериям. Рабочая группа также рекомендовала Совету ИААФ удовлетворить запрос ВФЛА, чтобы молодые российские атлеты до 15 лет могли принимать участие в международных стартах без какой-либо подачи индивидуальных заявок. К тому же, допинговая панель ИААФ рассмотрит все заявки атлетов до 18 лет, чтобы они могли принять участие в чемпионате мира среди юниоров в июле в Найроби.

Базируясь на данных рабочей группы, Совет принял решение не восстанавливать ВФЛА в правах на данный момент, пока ВФЛА не выполнит все ключевые пункты. В то же время дать полное разрешение спортсменам до 15 лет полное право участия в международных стартах, а атлетам до 18 лет — по индивидуальным заявкам.